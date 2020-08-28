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حظك اليوم الجمعة 28 - 8 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 01:18 ص
حظك اليوم الجمعة
حظك اليوم الجمعة 28 - 8 - 2020
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هاجر هانئ
يهتم الكثير من الأشخاص بمتابعة الأبراج وبالأخص حظك اليوم، لذا كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أبرز توقعات الأبراج يوم الجمعة  28-8-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

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برج الحمل
مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس والفلك ينصحك بالتحكم في أعصابك تجنبا للمشاكل.
عاطفيا وعائليا: تساورك الشكوك لكن لا تبالغ اليوم في إظهار مشاعر القلق.

برج الثور
عاطفيا واجتماعيا: تجد من يمد لك يد العون وتحسن استغلال ذلك واليوم مناسب لتقوية الروابط والعلاقات مع الآخرين.
ماليا ومهنيا: القمر في منزل الحظ يعدك بمكاسب ولقاءات موفقة وتبدو أكثر استعدادا للتطور.

برج الجوزاء
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يمنحك اليقظة والنجاح ويحالفك الحظ اليوم في كل شيء له علاقة بالمال والأعمال.
اجتماعيا وعاطفيا: تمدك الأفلاك بروح تفاؤل وترى الأمور من جانبها الإيجابي ويعدك ذلك بالسعادة.

برج السرطان
مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تتحمل أي معارضة وأن تقاوم ميلك للغضب.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا، لا تبالغ في حساسيتك وتمردك على الطرف الآخر.

برج الأسد
عاطفيا واجتماعيا: المريخ بمنزل الحظ يساعدك على التأثير في الآخرين وتوضيح وجهة نظرك وتنجح في أن تصحح المفاهيم.
مهنيا وعائليا: القمر في منزلك السادس يساعدك اليوم على إظهار مواهبك التنظيمية.. تنظم أولوياتك وتهتم بأمور مهنية وعائلية.

برج العذراء
عاطفيا: القمر في منزل الحب يجعلك تبدو لامعا في عيون الجنس الآخر.
مهنيا واجتماعيا: قوة شخصيتك تساعدك على عرض آرائك ببراعة ولا تتردد اليوم في قبول الدعوات الاجتماعية.

برج الميزان
عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس والفلك يطالبك اليوم بالتماسك والحفاظ على توازنك النفسي.
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق وقد يصيبك ذلك بالتوتر والارتباك، انتبه ولا تتهور بقول أو فعل.

برج العقرب
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يساعدك اليوم على إدارة الأزمات وتستفيد من خبراتك.
عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي داعم ويجعلك ذلك تتمتع بطاقة عاطفية تقربك ممن حولك.

برج القوس
عاطفيا واجتماعيا: قد تميل للتشوش وعليك أن تصبر وتتأنى في أقوالك حفاظا على علاقاتك.
مهنيا وماليا: القمر بمنزلك الثاني والأولوية اليوم لمحاولة مضاعفة تركيزك ومن المهم أن تعمل بدقة وتعتني بحساباتك.

برج الجدي
عاطفيا: القمر في برجك يجعلك تستفيد اليوم من الظروف المتاحة وتطوعها لصالحك.
مهنيا واجتماعيا: تبدو اليوم مقنعا وتمدك الأفلاك بالعزيمة وبالإرادة القوية.

برج الدلو
مهنيا وماليا: الحياة ليست سهلة وعليك أن تعد نفسك للهجوم أو للدفاع.. وكن مستعدا للتخطيط ولإعادة حساباتك في سرية!
عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك اليوم ألا تبالغ في انفعالاتك وحاول أن تلزم الهدوء واستمع للآخرين أكثر مما تتكلم.

برج الحوت
مهنيا واجتماعيا: القمر بمنزل المشروعات يساعدك اليوم على التصرف بحكمة واقتدار وتتخذ قرارات سليمة.
عاطفيا وعائليا: رغم الضغوط والعقبات.. يمكنك اليوم أن تظهر ثقة بالنفس، وتبدو أقوى مما تعتقد وتنفعك مرونتك في التأثير فيمن حولك
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