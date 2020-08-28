ترامب يعلن قبوله رسميا ترشيح الجمهوريين للرئاسة الأمريكية.. الرئيس يؤكد في خطاب الترشح: الانتخابات المقبلة الأهم في تاريخنا.. جو بايدن خائن والصين تدعمه.. هزمت داعش والقاعدة ولقاح كورونا سيصل قبل 2021

ترامب يعلن رسميا قبوله الترشح للرئاسة الأمريكية

الرئيس الأمريكي في خطاب الترشح:





- الانتخابات المقبلة هي الأهم في تاريخ أمريكا.. وسنهزم كورونا قريبًا

- جو بايدن خائن وسيجلب الدمار للشعب الأمريكي والصين تدعمه بشكل رسمي

- هزمنا داعش وقتلنا البغدادي.. والشرق الأوسط كان متوترًا قبل أن أصبح رئيسًا

- نشكر الإمارات وإسرائيل على اتفاق السلام التاريخي









أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الجمعة، قبوله رسميًا ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة في الانتخابات المقبلة التي ستجرى في 3 نوفمبر، وذلك أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.





واستهل الرئيس الأمريكي خطاب قبول الترشح بالتأكيد على أن إدارته تمكنت خلال فترة رئاسته الأولى من هزيمة تنظيم داعش الإرهابي واستهداف قائد فيلق القدس الإيراني السابق، قاسم سليماني.





وأضاف، "الشرق الأوسط كان متوترًا قبل أن أصبح رئيسًا، و انسحبت من الاتفاق النووي مع إيران ووفيت بوعدي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقلت السفارة للقدس"، مشيرًا إلى أن جو بايدن عارض قتل سليماني وينظر لصعود الصين باعتباره أمرا إيجابيا.





وقال: " نشكر دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل على اتفاق السلام".





وقال ترامب: " لو استمعنا لجو بايدن لمات مئات الآلاف من الأمريكيين فقد كان يطالب بإغلاق تام للاقتصاد، ولا ننسى أنه المرشح الرسمي للصين، فخطته كانت الاستسلام لفيروس كورونا وليس مواجهته"، مضيفًا: "مسيرة بايدن عبارة عن سلسلة من الخيانات والأخطاء الفادحة".





واستطرد ترامب: " كان بمقدور الصين وقف انتشار كورونا في بلادنا ولدينا 3 لقاحات لكورونا في المراحل النهائية من الاختبارات ، وسنهزم فيروس كورونا ونطور لقاحات ضده قد تكون جاهزة قبل نهاية العام، وأرقام الإصابة بكورونا انخفضت بنسبة 80% منذ أبريل الماضي والوفيات في أوروبا تشكل ثلاثة أضعاف وفياتنا".





وأوضح ترامب قائلًا: "عملنا على تخفيض أسعار الدواء ومولنا جامعات يدرس بها أمريكيون من أصول أفريقية ولاتينية، وحدود الولايات المتحدة مؤمنة أكثر من أي وقت مضى، وقمنا بالعديد من الإصلاحات الضريبة وبات اقتصادنا الأكبر عالميا واتخذت الإجراءات الأصعب ضد الصين".





وتابع: ": أبرمت العديد من الاتفاقيات مع دول أخرى وأصبح لدينا اكتفاء ذاتي بمجال الطاقة، وبايدن يبيع الوهم للمواطنين الكادحين، وسأعمل مجددا على خفض الضرائب إذا تم إعادة انتخابي".





وقال ترامب إن "بايدن يريد دعم المهاجرين غير القانونيين وتمويل مدن الملاذ وزيادة تدفق المهاجرين علينا وفتح حدودنا، وأجندة بايدن ستدمر العديد من الوظائف في الكثير من الولايات وأسعار الطاقة سترتفع".





وتابع: " أنهينا معا حكم الطبقة السياسية الفاشلة وحققنا جميع أهدافنا، والانتخابات المقبلة ستقرر ما إذا كنا سننقذ الحلم الأمريكي، ولأول مرة منذ 20 سنة شركاؤنا في الناتو وافقوا على دفع 130 مليار دولار للحلف، وأنهيت اتفاق المناخ المكلف وقمت بتأمين استقلال مصادر الطاقة الأمريكية".





وأشار ترامب إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة هي الأهم في تاريخ الولايات المتحدة، متعهدًا بحماية الشعب الأمريكي من جميع المخاطر.





وأضاف: "هذه الانتخابات هي التي ستقرر هل سنحمي الحلم الأمريكي أم نتبنى أجندة اشتراكية، وسنهزم فيروس كورونا ونطور لقاحات ضده قد تكون جاهزة قبل نهاية العام".





وتابع: "هذه الانتخابات هي التي ستقرر هل سنحمي القانون أم نمنح السلطة لمجرمين يهددون الأمريكيين، وعلى الناخبين الاختيار بين تدمير مصير بلادنا على يد الفوضويين أو خلق الوظائف وتعافي الاقتصاد".





وفي وقت سابق، دعا ترامب لأن يخضع هو ومنافسه الديمقراطي جو بايدن لاختبارات تعاطي عقاقير منشطة قبل المناظرة الأولى بينهما الشهر المقبل.





وهذه ليست المرة الأولى التي يوجه فيها ترامب مثل هذه الاتهامات إلى منافسيه، فقد سبق لهيلاري كلينتون التي هزمها في الانتخابات الرئاسية في 2016، أن تعرضت لاتهام مشابه حين لمح المرشح الجمهوري إلى أنها تتعاطى المخدرات وطلب إخضاعها لاختبار تعاطي المخدرات قبل المناظرة.

وقال ترامب يومها أمام تجمّع انتخابي في ولاية نيو هامشر "أعتقد أنه يجب علينا أن نخضع لاختبار تعاطي المخدرات قبل المناظرة".

وأضاف ساخرا "لا أعرف ما الذي يحدث لها، في بداية مناظرتها الأخيرة كانت متنبهة للغاية، وفي نهايتها بالكاد استطاعت الوصول إلى سيارتها".





وسيعقد بايدن وترامب ثلاث مناظرات قبل انتخابات 3 نوفمبر المقبل، حيث تعقد المناظرات الرئاسية الثلاث في كليفلاند، بولاية أوهايو، في 29 سبتمبر وفي ميامي، بولاية فلوريدا، في 15 أكتوبر وناشفيل، بولاية تينيسي، في 22 أكتوبر.



