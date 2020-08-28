10 آلاف راكب يغادرون مطار القاهرة اليوم على متن 91 رحلة جوية

يغادر مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الجمعة، 91 رحلة طيران تتوجه إلى عدة دول أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 9986 راكبا، وسط اتخاذ الاجراءات والضوابط الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات السفر والوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة رحلات دولية من والي عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية و عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.



