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أخبار العالم

قبل انطلاق المظاهرة المليونية.. بيان عاجل لـ حراك طرابلس المناهض للسراج

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 12:29 م
حراك طرابلس
حراك طرابلس
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شيماء مصطفى
أكد متظاهرو حراك طرابلس، عدم وجود شئ ينال من عزيمتهم خاصة مع محاولات إخماد التظاهرات بالرصاص.

وأضاف المتظاهرون في بيان، أن قمع المتظاهرين ليس حلا بل خيانة لـ ليبيا، لافتين إلى أن تعهد وزير داخلية الوفاق فتحي باغاشا بتوفير الحماية حبر على ورق. 

وأوضحوا أنهم من يشكلون النسيج الاجتماعي الليبي، لافتين إلى أن التزامهم بحظر التجوال ليس تراجعا بل للحرص على سلامة الناس. 

يأتي ذلك في الوقت الذي نقلت شبكة "سكاي نيوز عربية" عن شهود عيان قولهم إن عربات عسكرية تابعة لميليشيات الوفاق انتشرت بكثابة في ميدان الشهداء بالعاصمة الليبية طرابلس، وذلك قبيل انطلاق مظاهرات تطالب بإسقاط حكومة السراج.

وكانت حركة "همة شباب" في ليبيا دعت أمس إلى الخروج في مظاهرة مليونية يوم الجمعة، في كل أنحاء طرابلس، لمطالبة حكومة الوفاق غير الشرعية بصياغة دستور جديد للبلاد، ومحاكمة المسؤولين عن الفساد ومحاسبتهم.
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