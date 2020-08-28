كمامة وسجادة.. المصلون يؤدون الجمعة بعد انقطاع ٥ شهور بسبب كورونا في المنيا.. فيديو

ادى المصلون بالمنيا صلاة الجمعة، بعد انقطاع دام عدة أشهر، بسبب فيروس كورونا المستجد وجاءت الخطبه تحت عنوان الأمل في الحياة ولم تتجاوز ١٠ دقائق واتخذت مديرية الأوقاف عدة اجراءات احترازية ووقائية لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19".





وقال الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة ، إن المديرية أتمت جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد حيث تم التأكد من إتمام تعقيم ورش جميع المساجد ووضع العلامات الإرشادية بالمسافات البينية بين المصلين.









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وأوضح أنه تم استئناف الصلاة داخل ٣ آلاف مسجد من بين ٤١٢٠ مسجد بالمحافظات وهي المساجد التي تتسع أماكنها لأداء صلاة الجمعة وتوفير٣ آلاف مسجد لتطبيق المسافات الاحترازية الواجبة بين المصلين.









وأشار سلامة الي أن المصلين التزموا بجميع الإجراءات الاحترازية وتنفيذ خطة التباعد للوقاية من الوباء، أثناء الصلوات وإرتداء الكمامة وإحضار مصليات شخصية حتى تظل بيوت الله مفتوحة.







