AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

كمامة وسجادة.. المصلون يؤدون الجمعة بعد انقطاع ٥ شهور بسبب كورونا في المنيا.. فيديو

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 12:58 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
Advertisements
ايمن رياض
ادى المصلون بالمنيا صلاة الجمعة، بعد انقطاع دام عدة أشهر، بسبب فيروس كورونا المستجد وجاءت الخطبه تحت عنوان الأمل في الحياة ولم تتجاوز ١٠ دقائق واتخذت مديرية الأوقاف عدة اجراءات احترازية ووقائية لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19".

وقال الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة ، إن المديرية أتمت جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد حيث تم التأكد من إتمام تعقيم ورش جميع المساجد ووضع العلامات الإرشادية بالمسافات البينية بين المصلين. 


اقرأ المزيد 




وأوضح أنه تم استئناف الصلاة داخل ٣ آلاف مسجد من بين ٤١٢٠ مسجد بالمحافظات وهي المساجد التي تتسع أماكنها لأداء صلاة الجمعة وتوفير٣ آلاف مسجد لتطبيق المسافات الاحترازية الواجبة بين المصلين.

 

وأشار سلامة الي أن المصلين التزموا بجميع الإجراءات الاحترازية وتنفيذ خطة التباعد للوقاية من الوباء، أثناء الصلوات وإرتداء الكمامة وإحضار مصليات شخصية حتى تظل بيوت الله مفتوحة. 


وعبر المصلون عن سعادتهم باستئناف صلاة الجمعة بعد انقطاع عدة أشهر داعين الله عز وجل أن يقضى على فيروس كورونا المستجد وتعود الحياة إلى طبيعتها. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حي على الفلاح تصدح في المساجد وانتهاء أذان النوازل.. إقامة الصلوات الخمس من السبت.. الأوقاف تعلن ضوابط الصلاة.. تؤكد ضرورة ارتداء الكمامة واصطحاب سجادة شخصية.. والتباعد بين الصفوف

مسافات بين المصلين.. أوقاف بورسعيد: تعقيم وتجهيز المساجد لاستقبال المصلين

حي على الفلاح تصدح في المساجد وانتهاء أذان النوازل.. إقامة الصلوات الخمس من فجر اليوم.. الأوقاف تعلن ضوابط الصلاة.. تؤكد ضرورة ارتداء الكمامة واصطحاب سجادة شخصية.. والتباعد بين الصفوف

كمامات وتباعد ومصليات خاصة.. إقامة أول صلاة فجر بمساجد القليوبية ..صور

بالكمامة والسجادة.. محافظ القليوبية يؤدى صلاة الظهر بمسجد الرحمن بشبرا الخيمة.. صور

ذبحوا الأغنام ووزعوا الحلوى.. احتفال اهالي المحافظات بعودة الصلاة بالمساجد

ترشيحاتنا

غرامة ركوب المترو وإجراءات مواجهة كورونا.. الحكومة تنفي 13 شائعة في 7 أيام.. فيديوجراف

الداخلية: العثور على أجهزة حاسب آلي وهواتف محمولة تحوى برامج مشفرة بحوزة القيادي محمود عزت

أهمها عودة الروح للفريق.. 4 مكاسب للأهلي من الفوز الصعب على الجونة

خبير الإرهاب الدولي : القبض على الإخواني محمود عزت رسالة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على أمن مصر.. فيديو

بالفيتامينات.. اكتشاف جديد لتدمير خلايا سرطان الرئة

قبل انطلاق المظاهرة المليونية.. بيان عاجل لـ حراك طرابلس المناهض للسراج

AdvertisementS

إحالة إبراهيم نورالدين ومحمود البنا إلى التحقيق بسبب هدف مروان محسن فى الجونة .. اتحاد الكرة يوضح

بعد 7 سنوات هروب .. ليلة القبض على محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان

الحكومة: لا صحة للسماح بعقد مؤتمرات واجتماعات رسمية دون قيود أو إجراءات احترازية

الأوضاع ستزداد سوءا.. ميركل تحذر من تفاقم وباء كورونا خلال الأشهر المقبلة

بعد رحيل ميسي ومن قبله رونالدو .. 3 مرشحين لاحتلال نجومية الليجا

والدها حاول قتلها.. فنانة شابة تكشف واقعة إرغامها على الزواج

القبض على القيادي الإخواني محمود عزت بشقة سكنية فى التجمع

أخبار الرياضة .. عقوبة على كارتيرون بعد خسارة الزمالك أمام المقاولون .. ساسي مطلوب في الأهلي

بفستان محتشم.. ابنة خالد صالح تخطف الأنظار في عقد قرانها

الصحة تنفي انتقال عدوى الفيروسات أثناء التبرع بالدم في المستشفيات الحكومية

ظهور نادر لـ شمس البارودي بدون حجاب.. شاهد

جمعت بين رولز رويس ومرسيدس.. سعر أغلى سيارة صينية فخمة | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منجم الألماس.. 6 قطع أبهرت العالم من مملكة ليسوتو.. شاهد

متنوعة وجريئة.. 15 صورة تبرز جمال فساتين سوزان نجم الدين

مش بالسن.. لطيفة تخطف الأنظار بـ إطلالات شبابية أنيقة