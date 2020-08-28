هولندا: لا نمانع فرض عقوبات على تركيا

أكد وزير الخارجية الهولندي ستف بلوك، أن بلاده لا تمانع فرض عقوبات على تركيا بسبب انتهاكاتها في شرق المتوسط.





ووفقًا لوكالة "آكي" الإيطالية، قال بلوك إن بلاده منفتحة على فرض عقوبات ضد تركيا، لو كان ذلك ضروريًا، مؤكدًا ضرورة انخراط الجميع في هذا الأمر.





يأتي ذلك في الوقت الذي يناقش وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال اليوم الثاني من اجتماعهم غير الرسمي في برلين العلاقات مع أنقرة على خلفية التوترات في شرق المتوسط.





فيما طالبت اليونان، الاتحاد الأوروبي، بفرض عقوبات ضد تركيا وسط التوترات المستمرة في شرق البحر المتوسط.





ووفقًا لصحيفة "أحوال" التركية، قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس قبل اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الكتلة في برلين: "أنا أنتظر باهتمام كبير إعلان المفوض الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيف بوريل بشأن خيارات فرض عقوبات على تركيا".





وأضاف دندياس: "نحن نعتبر ذلك ضرورة مطلقة من أجل تحقيق وقف التصعيد في البحر المتوسط".