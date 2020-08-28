AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

المسعود: القبض على محمود عزت ضربة ناجحة تزيد التنظيم الإرهابي تشتتا وفرقة

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 02:13 م
محمود عزت
محمود عزت
Advertisements
فريدة محمد
أكد النائب محمد المسعود، عضو المجلس الاستشاري لحزب حماة وطن، أن قوات الأمن وجهت ضربة قاصمة للإرهاب بالتمكن من القبض على القيادي محمود عزت زعيم جماعة الإخوان الإرهابية والقائم بأعمال المرشد العام للجماعة الإرهابية.

وأشار المسعود، إلى أن القيادي الإخواني الذي صدر بحقه عدة أحكام قضائية وهارب منذ 2013،  سقط في قبضة قوات الأمن في مدينة القاهرة بعد أن ظل أعضاء الجماعة الإرهابية يروجوا طيلة الوقت أنه قد نجح في الهروب خارج مصر ، حتى يشتتوا جهود الأجهزة المعنية.

ولفت إلى أن العملية تمثل ضربة ناجحة جدا ضد الخطط الإرهابية، خاصة وأن عزت قيادي كبير بالتنظيم الإرهابي ومسئول مباشر عن كافة الجرائم التي ارتكبتها جماعته بحق الوطن والشعب.

وعلق: هذه العملية سوف تزيد التنظيم الإرهابي تشتت وفرقة وسوف تحمي الوطن من كافة مخططاته المفسدة.
 
وكانت وزارة الداخلية قد  أعلنت القبض على محمود عزت، اليوم الجمعة، وأكدت في بيان صباح اليوم أنه استمرار لجهودها في التصدي للمخططات العدائية التي تستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار والنيل من مقدرات البلاد ورصد تحركات القيادات الإخوانية الهاربة التى تتولى إدارة التنظيم الإخوانى على المستويين الداخلى والخارجى فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى باتخاذ القيادى الإخوانى الهارب السيد محمود عزت القائم بأعمال المرشد العالم للإخوان ومسئول التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرا وكرا لاختبائه على الرغم من الشائعات التى دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الداخلية: العثور على أجهزة حاسب آلي وهواتف محمولة تحوى برامج مشفرة بحوزة القيادي محمود عزت

تفجير معهد الأورام واغتيال النائب العام .. قضايا مطلوب فيها الإرهابى محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان

الخولي: القبض على محمود عزت نكسة للتنظيم الدولي للإخوان

القبض على محمود عزت.. أبو حامد: مسئول عن العمليات الإرهابية بعد 30 يونيو

فرج عامر: محمود عزت مستودع معلومات عن الجماعة الإرهابية ونشاطها

برلمانية: القبض على الإخواني محمود عزت ضربة في مقتل للتنظيم الإرهابي

ترشيحاتنا

متنوعة وجريئة.. 15 صورة تبرز جمال فساتين سوزان نجم الدين

صورة نادرة.. دينا الشربيني تظهر مع عمرو دياب قبل سنوات من زواجهما

تظاهرات في الأرجنتين للمطالبة بانضمام ميسي إلى نيولز أولد بويز.. صور

مساعد سابق لـ وزير الداخلية: عملية القبض على الإرهابي محمود عزت لم تكن سهلة

الداخلية: العثور على أجهزة حاسب آلي وهواتف محمولة تحوى برامج مشفرة بحوزة القيادي محمود عزت

إعلامية كويتية: مصر قضت على أطماع أردوغان في المتوسط بهذه الخطوة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد توقف 5 أشهر.. محافظ الإسكندرية يؤدي أول صلاة الجمعة فى مسجد المرسي أبي العباس

صورة نادرة.. دينا الشربيني تظهر مع عمرو دياب قبل سنوات من زواجهما

منجم الألماس.. 6 قطع أبهرت العالم من مملكة ليسوتو.. شاهد