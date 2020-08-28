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ديني

الأوقاف: رواد المساجد أظهروا وعي الشعب المصري ولم نرصد مخالفات.. صور

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 03:59 م
الأوقاف: رواد المساجد
الأوقاف: رواد المساجد أظهروا وعي الشعب المصري
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عبد الرحمن محمد
قالت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف، إن المصلين أظهروا وعيًا كبيرًا لدى الشعب المصري، في أول صلاة جمعة بعد تعليق استمر قرابة خمسة أشهر على مستوى الجمهورية.

وأكدت غرفة العمليات، أن رواد المساجد أثبتوا أنهم على وعي كامل بطبيعة المرحلة والخطر الذي نواجهه جميعًا ، والتزموا بالضوابط والإجراءات التي حددتها وزارة الأوقاف ، والتي من أهمها : الوضوء في المنزل ، وإحضار السجادة الخاصة ، وارتداء الكمامات ، والتباعد والمسافات الآمنة ، وعدم المصافحة ، والانصراف بسهولة وسلاسة بعد الصلاة.

وناشدت الوزارة جميع عمار بيوت الله ومحبيها التعاون مع الوزارة في تنفيذ خطتها حتى نستطيع معا أن نصل إلى الفتح الكامل نتيجة التزامهم الكامل بالإجراءات المحددة ، وتؤكد الوزارة أنها مستمرة في عمليات التعقيم والنظافة على مدار الساعة عقب الصلوات لجميع المساجد على مستوى الجمهورية.
الأوقاف: رواد المساجد أظهروا وعي الشعب المصري ولم نرصد مخالفات.. صور
الأوقاف: رواد المساجد أظهروا وعي الشعب المصري ولم نرصد مخالفات.. صور
الأوقاف: رواد المساجد أظهروا وعي الشعب المصري ولم نرصد مخالفات.. صور
الأوقاف: رواد المساجد أظهروا وعي الشعب المصري ولم نرصد مخالفات.. صور
الأوقاف: رواد المساجد أظهروا وعي الشعب المصري ولم نرصد مخالفات.. صور
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