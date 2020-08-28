أفضلها الفيرنا.. أشهر 5 سيارات من هيونداي يفضلها المصريون

تشتهر دائما سيارات هيونداي دائما بالعديد من المميزات القياسية التي من شأنها التفوق على بعض السيارات المنافسة مثل تويوتا ، كما أن سيارات هيونداي بينها وبين المصريين ثقة كبيرة ويفضلون شرائها دائما.. ونستعرض أشهر 5 سيارات من هيونداي يفضلها المصريين .





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هيونداي فيرنا

تأتي السيارة بمحرك 1600 سي سي 123 حصانا متصل بفتيس اوتوماتيك 6 سرعات و بكاميرات أمامية وخلفية ومستشعرات مسافات للركن وأنظمة تثبيت السرعة ونظام أوتوماتيكي لمنع الانزلاق ABS ، كما أن التصميم مميز للغاية بشبكة عريضة ومصابيح أمامية حادة ومصابيح خلفية تمتد على طول شنطة السيارة وتعتبر السيارة الشعبية عند المصريين سواء أجرة أو ملاكي .









هيونداي إلنترا

تتميز هيونداي إلنترا ب محركات T-GDIتوربينية بسعة 1.6 لتر وعزم 204 أحصنة، وعلب سرعة ميكانيكية أوتوماتيكية بـ 6 مراحل، كما يفترض أن تطرح نسخ هجينة منها بمحركات تعمل بالبنزين والكهرباء فهي من أكثر السيارات مبيعا في مصر









هيونداي i10

تاأتي السيارة بمحرك 4 سلندر 1200 سي سي بقوة تصل إلى 87 حصانا وعزم دوران 120 نيوتن متر متصل بفتيس أوتوماتيك 4 سرعات، و وتتميز السيارة hyundai i10 بتوفر ايرباج فيها بجانب فرامل ABS وEBD مع عجلات 15 وتعتبر من أكثر السيارات إقبالا من الشباب بسبب حجمها الصغير





هيونداي اكسنت

تتميز هذه السيارة بمحرك قوي رباعي الاسطوانات سعة 1.6 لتر، يولد قوة 125 حصان، وذو أداء عالي على الطريق. كما قد توافرت في السيارة العديد من وسائل الأمان منها ، وسائد هوائية أمامية،نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS ، حساسات الركن الخلفية ، مصابيح ضباب أمامية، كاميرا للرؤية الخلفية.









هيونداي توسان





يتكون محرك هيونداي توسان من أربع أسطوانات بسعة 2.0 لتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات وتنتج قوة متواضعة تبلغ 164 حصانا، بالإضافة إلى ان المحرك قياسي بسعة 1.6 لتر ومحرك تيربو بقوة 175 حصان.

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تتميز هيونداي توسان بشاشة عرض باللمس بحجم 5 بوصة ، ونظام صوت مع ستة مكبرات للصوت ، بالإضافة إلا أنها تشمل المميزات الاختيارية أندرويد ، و آبل كار بلاي .







