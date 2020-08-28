هاشتاج اغيثوا طلبة الدبلومة الأمريكية يجتاح فيسبوك بعد قرار مفاجئ بإلغاء امتحان السات

تلقى طلاب الدبلومة الامريكية في مصر منذ قليل بريدا إلكترونيا من هيئة الامتحانات الأمريكية "College Board" ، تسبب في حالة من الجدل قبل ساعات قليلة من امتحان السات الذي كان مقررا عقده غدا السبت.









أعلنت هيئة الامتحانات الأمريكية "College Board" خلال هذا البريد الالكتروني المرسل للطلاب المصريين ، عن إلغاء امتحان السات الذي كان مقررا عقده غدا السبت 29 اغسطس 2020 في جميع المراكز الامتحانية الموجودة في مصر.









# اغيثوا_طلبه_الدبلومه_الامريكيه_من_الكولدج_بورد ) وعبر الطلاب واولياء امورهم عن استيائهم الشديد من هذا القرار المفاجئ ، وقاموا بتدشين هاشتاج على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بإسم (









قالت عائشة أحمد طالبة بالدبلومة الامريكية : حرام .. دي الترايل ال ٤ ولا ٥ اللي تتلغي .. احنا ذنبنا ايه ؟ .. الكولدج بورد باعته ايميل للناس بتقول للمرة الرابعه ان الامتحان اتلغي و مفيش (makeup ) بسبب ان عندهم شكوك ان الامتحان اتسرب .





وأضافت قائلة : ليه اقعد مبعملش حاجه غير اني بذاكر من شهر ٣ لحد ٨ علشان في الاخر الامتحان يتلغي و يارتها اول مره ، اللي بيحصل ده مهزله و اهمال من الكولدج بورد و احنا اللي في الاخر متضررين .





وقال عمرو ناصر احد الطلاب : احنا عملنا ايه عشان مستقبلنا يضيع .. عايزين حل !!!! ، وقالت سوزان أبو قورة : حرام والله كده كل مره كده

نعمل ايه ؟؟؟ .. مجهود وفلوس وتعب أعصاب كل ده علي الأرض

ومستقبل يضيع .. لازم يكون في حل