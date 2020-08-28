AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

هاشتاج اغيثوا طلبة الدبلومة الأمريكية يجتاح فيسبوك بعد قرار مفاجئ بإلغاء امتحان السات

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 05:25 م
هاشتاج
هاشتاج
Advertisements
ياســـمين بدوي
تلقى طلاب الدبلومة الامريكية في مصر منذ قليل بريدا إلكترونيا من هيئة الامتحانات الأمريكية "College Board" ، تسبب في حالة من الجدل قبل ساعات قليلة من امتحان السات الذي كان مقررا عقده غدا السبت.


أعلنت هيئة الامتحانات الأمريكية "College Board" خلال هذا البريد الالكتروني المرسل للطلاب المصريين ، عن إلغاء امتحان السات الذي كان مقررا عقده غدا السبت 29 اغسطس 2020 في جميع المراكز الامتحانية الموجودة في مصر.


وعبر الطلاب واولياء امورهم عن استيائهم الشديد من هذا القرار المفاجئ ، وقاموا بتدشين هاشتاج على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بإسم (اغيثوا_طلبه_الدبلومه_الامريكيه_من_الكولدج_بورد)


قالت عائشة أحمد طالبة بالدبلومة الامريكية : حرام .. دي الترايل ال ٤ ولا ٥ اللي تتلغي .. احنا ذنبنا ايه ؟ .. الكولدج بورد باعته ايميل للناس بتقول للمرة الرابعه ان الامتحان اتلغي و مفيش (makeup ) بسبب ان عندهم شكوك ان الامتحان اتسرب .

وأضافت قائلة : ليه اقعد مبعملش حاجه غير اني بذاكر من شهر ٣ لحد ٨ علشان في الاخر الامتحان يتلغي و يارتها اول مره ، اللي بيحصل ده مهزله و اهمال من الكولدج بورد و احنا اللي في الاخر متضررين .

وقال عمرو ناصر احد الطلاب : احنا عملنا ايه عشان مستقبلنا يضيع .. عايزين حل !!!! ، وقالت سوزان أبو قورة : حرام والله كده كل مره كده
نعمل ايه ؟؟؟ .. مجهود وفلوس وتعب أعصاب كل ده علي الأرض ومستقبل يضيع .. لازم يكون في حل

وقال ياسر لاشين ولي امر : إن الغاء امتحان السات اليوم وقبل ساعات من موعده ... مهزله .

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قد أصدرت بيانا رسميا الاربعاء الماضي أكدت خلاله أنه في إطار حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مستقبل أبنائنا الطلاب المتقدمين لاختبارات الـSAT  المقررة في أغسطس وسبتمبر 2020، وبناء على الشكاوى المتكررة التي وصلت للوزارة بخصوص هذا الشأن، تواصلت الوزارة مع هيئة الامتحانات الأمريكية "College Board"، لضمان حقوق الطلاب الذين تقدموا لأداء الاختبارات الدولية هذا العام، على الرغم من أن هذه الامتحانات تشرف عليها المؤسسات الدولية ولا دخل للوزارة بها.

وأوضحت الوزارة في بيانها الرسمي ، أنها أرسلت خطابًا إلى هيئة الامتحانات الأمريكية "College Board"، وإلزامها بأداء الاختبارات للطلاب الذين تقدموا بالفعل وتم الحجز لهم لأداء الاختبارات، مع عدم الإضرار بالصالح العام للطلاب ومستقبلهم التعليمي، وتم عمل استدراك من قبل الهيئة وقامت بإدراجهم ضمن الممتحنين فعليًا لمحاولة أغسطس.
هاشتاج اغيثوا طلبة الدبلومة الأمريكية يجتاح فيسبوك بعد قرار مفاجئ بإلغاء امتحان السات
هاشتاج اغيثوا طلبة الدبلومة الأمريكية يجتاح فيسبوك بعد قرار مفاجئ بإلغاء امتحان السات
هاشتاج اغيثوا طلبة الدبلومة الأمريكية يجتاح فيسبوك بعد قرار مفاجئ بإلغاء امتحان السات
هاشتاج اغيثوا طلبة الدبلومة الأمريكية يجتاح فيسبوك بعد قرار مفاجئ بإلغاء امتحان السات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل انطلاقها السبت.. كل ما تريد معرفته عن امتحانات الدبلومات الفنية 2020

776 ألف طالب وطالبة يبدأون امتحانات الدبلومات الفنية النظرية.. غدا

التعليم تناشد طلاب الدبلومات الفنية بالذهاب إلى اللجان غدا قبل الامتحان بساعتين

وسط إجراءات احترازية.. تعليم المنوفية: 34 ألفا و192 طالبا يؤدون اختبارات الدبلومات الفنية اليوم

طلاب الدبلومات الفنية في أول أيام الامتحانات: العربي سهل

وكيل تعليم الفيوم يتفقد لجان امتحان الدبلومات الفنية

ترشيحاتنا

برنامج تأهيلي لحسين الشحات بالأهلي

ضرب وإهانة.. إعلامي يعتدي على زوجته الحامل

إصابة 30 شخصا في انفجار بباريس

محمد سامي يتغزل في مي عمر: مع الملكة

أهمها عودة الروح للفريق.. 4 مكاسب للأهلي من الفوز الصعب على الجونة

أخبار الفن | جدل حول زواج أنغام للمرة الخامسة.. إعلامي يعتدي على زوجته الحامل.. ووالد فنانة شابة يحاول قتلها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس محتشمة.. عائشة بن احمد بإطلالة تجذب قلوب متابعيها.. شاهد

صور صادمة.. دجاجة تتسبب في اصطدام سيارة بمنزل ونقل شخصين للمستشفى بجنوب إفريقيا

فوائد ركوب الدراجات للصحة.. تفاصيل