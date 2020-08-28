هاشتاج اغيثوا طلبة الدبلومة الأمريكية يجتاح فيسبوك بعد قرار مفاجئ بإلغاء امتحان السات

تلقى طلاب الدبلومة الامريكية في مصر منذ قليل بريدا إلكترونيا من هيئة الامتحانات الأمريكية "College Board" ، تسبب في حالة من الجدل قبل ساعات قليلة من امتحان السات الذي كان مقررا عقده غدا السبت.
أعلنت هيئة الامتحانات الأمريكية "College Board" خلال هذا البريد الالكتروني المرسل للطلاب المصريين ، عن إلغاء امتحان السات الذي كان مقررا عقده غدا السبت 29 اغسطس 2020 في جميع المراكز الامتحانية الموجودة في مصر.
وعبر الطلاب واولياء امورهم عن استيائهم الشديد من هذا القرار المفاجئ ، وقاموا بتدشين هاشتاج على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بإسم (# اغيثوا_طلبه_الدبلومه_الامريكيه_من_الكولدج_بورد)
قالت عائشة أحمد طالبة بالدبلومة الامريكية : حرام .. دي الترايل ال ٤ ولا ٥ اللي تتلغي .. احنا ذنبنا ايه ؟ .. الكولدج بورد باعته ايميل للناس بتقول للمرة الرابعه ان الامتحان اتلغي و مفيش (makeup ) بسبب ان عندهم شكوك ان الامتحان اتسرب .
وأضافت قائلة : ليه اقعد مبعملش حاجه غير اني بذاكر من شهر ٣ لحد ٨ علشان في الاخر الامتحان يتلغي و يارتها اول مره ، اللي بيحصل ده مهزله و اهمال من الكولدج بورد و احنا اللي في الاخر متضررين .
وقال عمرو ناصر احد الطلاب : احنا عملنا ايه عشان مستقبلنا يضيع .. عايزين حل !!!! ، وقالت سوزان أبو قورة : حرام والله كده كل مره كدهنعمل ايه ؟؟؟ .. مجهود وفلوس وتعب أعصاب كل ده علي الأرض ومستقبل يضيع .. لازم يكون في حل
وقال ياسر لاشين ولي امر : إن الغاء امتحان السات اليوم وقبل ساعات من موعده ... مهزله .
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قد أصدرت بيانا رسميا الاربعاء الماضي أكدت خلاله أنه في إطار حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مستقبل أبنائنا الطلاب المتقدمين لاختبارات الـSAT المقررة في أغسطس وسبتمبر 2020، وبناء على الشكاوى المتكررة التي وصلت للوزارة بخصوص هذا الشأن، تواصلت الوزارة مع هيئة الامتحانات الأمريكية "College Board"، لضمان حقوق الطلاب الذين تقدموا لأداء الاختبارات الدولية هذا العام، على الرغم من أن هذه الامتحانات تشرف عليها المؤسسات الدولية ولا دخل للوزارة بها.
وأوضحت الوزارة في بيانها الرسمي ، أنها أرسلت خطابًا إلى هيئة الامتحانات الأمريكية "College Board"، وإلزامها بأداء الاختبارات للطلاب الذين تقدموا بالفعل وتم الحجز لهم لأداء الاختبارات، مع عدم الإضرار بالصالح العام للطلاب ومستقبلهم التعليمي، وتم عمل استدراك من قبل الهيئة وقامت بإدراجهم ضمن الممتحنين فعليًا لمحاولة أغسطس.