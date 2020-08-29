وزير التعليم العالي يعلن عن منح دراسية في الجامعات الأهلية الجديدة .. تغطية 100% من قيمة الرسوم الدراسية .. إعلان شروط وضوابط التقدم قريبا





وأسفر الاتفاق على استمرار البنك في تقديم المنح للطلاب، بشرط احتفاظ الطالب بتفوقه خلال سنوات الدراسة، وذلك مساهمة من البنك الأهلي من خلال مسؤليته الاجتماعية في دعم وظائف المستقبل.





وسيتم الإعلان عن شروط وضوابط التقدم لهذه المنح للطلاب الذين سيجتازون الاختبارات والتخصصات، خلال الفترة المقبلة.





وجاءت البرامج الدراسية التي تتضمنها المنح على النحو التالي:





أولا: جامعة الملك سلمان الدولية:-

برنامج تكنولوجيا صناعة خطوط الانتاج.

برنامج تكنولوجيا صناعة الاجهزة الدقيقة.

برنامج هندسة الحاسب (الحوسبة السحابية - الحوسبة عالية الأداء - أمن الحاسبات).

برنامج هندسة الطاقة.

برنامج هندسة المياه والبيئة.

برنامج بيولوجيا الأحياء المائية.

برنامج الإنتاج النباتي في المناطق الصحراوية.

برنامج إدارة الفنادق والمنتجعات.

برنامج الاستثمار والتمويل.





ثانيا: جامعة الجلالة:-

برنامج التمريض.

برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.

برنامج تكنولوجيا الأغذية.

برنامج هندسة المواد والتصنيع.

برنامج علوم وتكنولوجيا النانو.

برنامج تصميم الوسائط الرقمية والمرئية.

برنامج إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد.





ثالثا: جامعة العلمين الدولية:-

برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي.

برنامج العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء.

برنامج علوم الحاسب (تحليل البيانات الضخمة - الرؤية بالحاسب - هندسة البرمجيات).

برنامج التسويق.

برنامج تصميم الأثاث.





1- جامعة الملك سلمان الدولية





●برامج الزراعات الصحراوية – فرع رأس سدر

تهدف إلى تخريج جيل من المتخصصين لهم القدرة على الاستفادة من الأراضي الصحراوية في زراعة نباتات ومحاصيل مناسبة وزيادة الرقعة الزراعية.

وسيطرح هذا العام برنامجين أكاديميين وهما: برنامج الهندسة الزراعية والنظم الحيوية والذي يركز على دراسة المفاهيم الخاصة بالعلوم الأساسية بمجالات الهندسة الزراعية وميكنة العمليات الزراعية وطرق ونظم الري المناسبة للزراعات الخاصة الحديثة الصحراوية في مناطق الاستصلاح والأسلوب الأمثل للاستفادة من وحدتي الأرض والمياه في ظل ظروف ندرة المياه ووفرة الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك إنشاء وتشغيل وإدارة محطات الخدمة الآلية وتصنيع وإعادة تدوير المخلفات الزراعية بالإضافة إلي مفاهيم التنوع الحيوي وأساليب الحفاظ علي الموارد الطبيعية والتشريعات الزراعية وأخلاقيات المهنة ذات العلاقة بالبيئة وصحة الإنسان. برنامج الانتاج النباتي في المناطق الصحراوية والذي يركز على مسارين أساسيين وهما الزراعات الخاصة الحديثة الصحراوية، حيث يركز على دراسة المفاهيم الخاصة بالعلوم الأساسية بمجالات الحاصلات الحقلية والبستانية وتطبيق الممارسات الزراعية المناسبة في المناطق الصحراوية لزيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق جوده عالية وتقليل الفاقد قبل وبعد الحصاد وذلك تحت أنظمة إنتاجية وبيئية مختلفة مع المحافظة على خصوبة التربة واستخدام الموارد والمدخلات الزراعية بكفاءة عالية لتحقيق عائد اقتصادي مناسب، والمسار الثاني وهو زراعة النباتات الطبية والعطرية، حيث يركز على زراعة النباتات التي تستخدم في العلاجات العشبية والأدوية التقليدية أو الفولكلورية أو التي يتم استخدامها في شكل أدوية خام أو النباتات التي تستخدم في استخلاص الزيوت العطرية. مدة الدراسة أربعة سنوات يحصل الطالب بعدها على بكالوريوس الزراعة.





● برامج العلوم الإدارية – فرع رأس سدر

هل ترغب في أن تكون رائدًا للأعمال وتنشئ مشروعك الخاص؟ هل ترغب في الحصول على فرصة جيده للعمل في إحدى الشركات الصناعية أو الخدمية، أو في أحد البنوك أو شركات التأمين وغيرها من المؤسسات المالية المحلية أو الأجنبية؟ هل ترغب في أن تبدأ مسارك المهني أو الوظيفي في مجال المحاسبة والمراجعة، أو الإدارة، أو التسويق، أو التمويل، أو اللوجستيات وسلاسل الإمداد، أو في تحليل وتصميم نظم المعلومات؟ هل أنت طموح وترغب في تنمية مهاراتك القيادية وأن تكون متميزًا بين أقرانك؟ إذا كانت إجابتك لأي من الأسئلة السابقة بنعم، فإن العلوم الإدارية هي الاختيار الأمثل. دراسة العلوم الإدارية ستساعد في تكوين قيادات في مجالات الأعمال المختلفة لديها المعارف والمهارات اللازمة للتعامل مع البيئة العالمية المتغيرة والتطورات المتسارعة في مجال الأعمال ونظم المعلومات، وتؤهل البرامج خريجيها لأن يكونوا فاعلين في مجالات عملهم سواء كان ذلك في السوق المحلي والعالمي، وذلك من خلال برامج متميزة، ونظم تعليم وتعلم تتماشى مع أفضل المعايير العالمية، وذلك في بيئة أكاديمية ذكية وديناميكية.

مدة الدراسة: أربعة سنوات يحصل الطالب بعدها على بكالوريوس في العلوم الإدارية





● برامج الألسن واللغات التطبيقية – شرم الشيخ

هل ترغب في أن تضمن لنفسك مكانًا مرموقًا في سوق العمل على مستوى العالم؟ هل أنت محب للغات الأجنبية وتريد أن تعبر بها بشكل صائب؟ هل تريد استخدام معارفك اللغوية لتكون الأساس في مستقبلك المهني بحيث تجعلك حلقة الوصل بين الثقافات المختلفة؟ إذًا فإن دراسة اللغات التطبيقية هي اختيارك الصحيح، حيث تستند الدراسة على أسس علمية كما أنها مدعومة بالتطبيق العملي وموجهة حسب احتياجات سوق العمل، ويطرح هذا العام برنامجين في الترجمة التحريرية والفورية أحدهما للغة الإنجليزية والأخر للغة الألمانية، وتقوم المحتويات الدراسية بأقسام اللغات المختلفة على الأعمدة الثلاثة "اللغة والأدب والترجمة". وهكذا يكون الخريجين لديهم القدرة على التواصل بين الثقافات، ويمكنهم التعامل باخترافية شديدة مع مختلف مواقف الترجمة تحريريًا وشفهيًا، كما يستطيعوا استخدام أحدث الأدوات والتقنيات والبرمجيات التي يحتاج إليها المترجم في عمله.

مدة الدراسة: أربعة سنوات ويحصل الطالب بعدها على الليسانس في اللغات التطبيقية.





● برامج العمارة – فرع شرم الشيخ

تطرح برنامج هندسة العمارة الذي يعمل على إثراء الفكر المعماري من خلال الربط بين المعارف والابتكارات الحديثة والتطبيق العملي في إطار القيم الثقافية المجتمعية وبما يتوافق مع البيئة ومفاهيم الاستدامة العمرانية مع الكفاءة في التعامل مع تقنيات البناء، والحساسية تجاه البيئة والقضايا الكونية. ويركز البرنامج على تنمية مهارات الطلاب التحليلية والابتكارية والتقنية والتصميمية، من خلال إتاحة التدريب على مشروعات ميدانية ضمن المقررات التخصصية والاختيارية، وتفعيل الترابط بين النواحي الإنسانية والنواحي التكنولوجية، ويتميز الخريج بأنه تم تدريبه على ربط العمارة والتنمية العمرانية بقضايا الدولة التنموية وتطبيق مفهوم التصميم المستدام في العمارة مع تحقيق العوامل الإنسانية في التصميم والاهتمام بالحفاظ على الطابع العمراني والقيم العمرانية ومواجهة التحديات المهددة للمناطق التراثية.

مدة الدراسة: خمسة سنوات يحصل الطالب بعدها على بكالوريوس في هندسة العمارة.





● برامج الفنون والتصميم – شرم الشيخ

يهدف تعليم الفنون والتصميم إلى تعزيز قدرات الإنسان على التعلم والابتكار وحل المشكلات من خلال استراتيجيات إبداعية تعتمد على التجريب والتقييم والمشاركة وتعزيز القيم الإيجابية في نفوس الأفراد، كالتسامح، ونبذ التعصب والعنف، الأمر الذي يدعم بناء مجتمع واع له رؤى مستقبلية، أكثر قدرة على التأقلم مع متغيرات العصر والاستفادة منها لبناء حضارته الخاصة. تعيد التكنولوجيا تعريف الفن، حيث تغيرت الوسائل والتقنيات المستخدمة في مجال الفنون فأصبح للفنون الرقمية أهمية بالغة لأنها لم تعد تهدف فقط لإنتاج أعمال فنية جميلة ولكن أصبحت جزءًا أساسيًا في صناعة الصورة والأفلام والترفيه بالإضافة إلى ارتباطها بعلوم التسويق والسيكولوجية المتلقي والقدرة على التأثير والإقناع، وتصميم خبرة المستخدم والتواصل الرقمي كالمواقع الالكترونية والتواصل الاجتماعي وغيرها.

وترتبط هذه البرامج بشكل أساسي بالتكنولوجيا الحديثة وتتميز بأنها مجالات جاذبة، لها أسواق تتسع كل يوم في دول العالم المتقدم، وتهدف هذه البرامج ليس فقط للمنافسة ولكن لإنتاج أعمال فنية تتلاءم مع القيم وتعكس صورة إيجابية للإنسان، بالإضافة إلى قدرة هذه البرامج على دعم الصناعات الحديثة وإضافة قيم تنافسية، وتم وضع خطة البرامج في الفنون والتصميم بشرم الشيخ من خلال الاطلاع على أحدث البرامج في الجامعات العالمية المختلفة وأهميتها، بالإضافة إلى دراسة احتياجات سوق العمل في مصر والشرق الأوسط ومدى ملاءمة هذه البرامج لطبيعة المجتمع والإمكانيات المتاحة مع القدرة على التطور بما يلائم المتغيرات السريعة ويفتح مجالات للتميز ويخلق فرص عمل جيدة، لذلك اعتمدت على ربط البرامج بالعنصرين الأكثر فاعلية في عصرنا الحالي.

البرامج المقدمة: برنامج تصميم الجرافيك وبناء الماركة - برنامج الفوتوغرافيا وتصميم الصورة المتحركة - برنامج الرسوم المتحركة.

تجمع هذه البرامج بشكل عام بين فهم القوى الجمالية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تحرك تطوير واستخدام التكنولوجيا، بالإضافة إلى القدرة على دمج الممارسات الاقتصادية والتجارية بشكل مناسب بما في ذلك إدارة المشاريع والمخاطر والتغيير في ممارسة المصمم، وفهم حدودها وكذلك القدرة على تحديد وتلبية احتياجاتهم التعليمية في عالم متغير، بما يكفي للحفاظ على كفاءتهم والمساهمة في تقدم المعرفة.

مدة الدراسة: أربعة سنوات يحصل بعدها الطالب على درجة البكالوريوس في الفنون والتصميم.





● برامج السياحة والضيافة – فرع شرم الشيخ

تقديم برامج أكاديمية ومهنية متميزة في المجال السياحي والفندقي لإعداد كوادر بشرية مؤهلة ومتوافقة مع احتياجات سوق العمل المحلى والإقليمي، وتشجيع الابتكار والإبداع والقيام بالأبحاث العلمية التطبيقية، وتفعيل الخدمة المجتمعية، وتقديم الخدمات الاستشارية والبرامج التدريبية المتخصصة.

وسيتم يطرح ثلاثة برامج أكاديمية هذا العام، البرنامج الأول وهو إدارة الفنادق والمنتجعات ويهدف هذا البرنامج الى تأهيل الطلاب الملتحقين به للعمل في مجال إدارة الفنادق والمنتجعات والقرى السياحية، وذلك من خلال إكسابهم مجموعة من المعارف والمهارات والقدرات المتميزة التي يطلبها سوق العمل الفندقي والسياحي، على أن يكون الخريج قادر على خدمة العملاء من الجنسيات المختلفة في الفنادق والمنتجعات السياحية، وقادر على القيام بالمهام الإدارية والفنية المتعلقة بالفنادق والمنتجعات، وقادر على إعداد التقارير المهنية المختلفة والمرتبطة بالعمل الفندقي. يحتوي البرنامج على مجموعة من المقررات العامة المرتبطة بالسياحة والتاريخ والمحاسبة والاقتصاد والمقررات المتخصصة في مجالات إدارة المنتجعات، التسويق، الأغذية والمشروبات، إدارة الغرف، إدارة الموارد البشرية والتي تهدف إلى إعداد خريج قادر على المنافسة محليا وعالميا في مجال إدارة الفنادق والمنتجعات.

البرنامج الثاني وهو برنامج إدارة الترفيه والسياحة ويهدف هذا البرنامج الى تأهيل الطلاب الملتحقين به للعمل في مجال السياحة الترفيهية، وذلك من خلال إكسابهم مجموعة من المعارف والمهارات والقدرات المتميزة التي يطلبها سوق العمل السياحي، تم تصميم برنامج السياحة الترفيهية بهدف إعداد خريج متميز قادر على تصميم وتنفيذ وتقييم الخدمات التي تسهل من التجربة الفريدة للسائح في مجال السياحة الترفيهية، وقادر على التسويق الجيد للخدمات الترفيهية، وقادر على تخطيط الموارد البشرية المطلوبة للمساهمة في الارتقاء بمجال السياحة الترفيهية، وخريج قادر على تقييم مدى سلامة مرافق الاستجمام، وقادر على استخدام التقنيات اللازمة لتنسيق الرياضات الترفيهية بهدف تسهيل أنشطة المجموعات السياحية، وقادر على استخدام البيانات الاحصائية في تقيم آراء السائحين للعمل على رفع جودة الخدمات الترفيهية المقدمة. البرنامج الثالث وهو إدارة الفاعليات في الضيافة والسياحة ويهدف هذا البرنامج إلى تزويد الطلاب بالعديد من المهارات لتأهيلهم لسوق العمل للمشاركة في الجوانب العديدة من الفعاليات مثل المعارض والمؤتمرات والاجتماعات وغيرها من الأنشطة التي لها أهمية كبيرة ثقافيًا واجتماعيًا وسياسيًا وتجاريًا، ويركز البرنامج على تطوير العديد من الأنشطة السابقة من خلال تعزيز العناصر ذات الصلة بما في ذلك تزويد الطلاب بالمعارف اللازمة من أجل تطوير أماكن المعارض والمؤتمرات وتحسين اللوائح والإجراءات الحكومية ذات الصلة مع العمل على تطوير تسويق قدرات الموارد البشرية في هذا القطاع كما يعمل البرنامج على تنويع أنشطة سياحة الأعمال لتشمل صناعه الاجتماعات وسوق المعارض والمؤتمرات وفعاليات الأعمال وسياحة الأعمال والعمل على تسويقها لتحقيق نمو اقتصادي مميز من خلال تعزيز البيئة الاستثمارية.

مدة الدراسة: أربعة سنوات للحصول على بكالوريوس السياحة والضيافة.





● برامج العلوم الأساسية الحديثة - فرع الطور

يطرح هذا العام برنامجين وهما: برنامج كيمياء البترول ويهدف البرنامج إلى إعداد خريجين ذوي معرفة نظرية وعملية سليمة لازمة لتطوير قطاع البترول والبتروكيماويات، كما يهدف البرنامج إلى تزويد الطلاب الجامعيين بالمعرفة والمهارات العملية المطلوبة للعمليات الكيميائية في صناعة النفط والغاز، ويوفر برنامج كيمياء البترول فرصة العمل لخريجيه كمحترفين في مجال البترول والبتروكيماويات، مع التركيز على الابتكارات الجديدة والمفاهيم الحديثة في الصناعات البترولية والبتروكيماوية التي ستعدهم للعمل في فرق متعددة التخصصات، وسيتم تأهيل خريجي هذا البرنامج للحصول على وظائف مضمونة في شركات النفط والغاز متعددة الجنسيات، وكذلك في العديد من المجالات الكيميائية والمجالات ذات الصلة.

برنامج بيولوجيا الأحياء المائية يركز على دراسة الكائنات المائية في العالم والنظم الإيكولوجية التي تعيش فيها، وهي واحدة من أكثر مجالات علم المحيطات شمولية وتنافسية، وتتداخل مع العديد من مجالات الدراسة الأخرى، من الكيمياء الحيوية والميكروبيولوجيا إلى علم النفس والأنثروبولوجيا وأحيانًا المحيطات نفسها، قد يبحثون في السلوك والعمليات الفسيولوجية للأنواع البحرية، أو الأمراض والظروف البيئية التي تؤثر عليهم، ويمكنهم أيضًا تقييم آثار الأنشطة البشرية على الحياة البحرية، وهناك مجموعة واسعة من الخيارات الوظيفية التي يمكن للطلاب الاختيار منها والمرتبطة بالأحياء البحرية مثل (الثروة السمكية والزراعة - تربية الأحياء المائية - مزارع الأسماك - عالم الأحياء السمكية - السياحة البيئية - التكنولوجيا البحرية - البحوث البحرية - التنظيم البيئي - القانون البيئي والبحري - السياسة البحرية).

مدة الدراسة أربعة سنوات يحصل الطالب بعدها على بكالوريوس العلوم.





● برامج هندسة الحاسب – فرع الطور

تهدف لتخريج جيل متميز من المتخصصين والمهندسين من خلال طرح برامج أكاديمية متميزة تواكب متطلبات سوق العمل وتدعم اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي وتفعيل دور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات متماشية مع الثورة الرقمية والطفرة التنموية التي تشهدها الدولة حاليًا، وتلبي هذه البرامج احتياجات سوق العمل عن طريق الشراكات الاستراتيجية مع كبرى شركات البرمجيات ونظم الحاسبات والمراكز البحثية، ويطرح خلال العام الأول، برنامج هندسة الحاسبات والذي يهتم بإعداد كوادر قادرة على تامين أنظمة الحاسب والشبكات والتفريق بين مختلف نماذج أمن تقنية المعلومات والمخاطر المرتبطة بنقل المعلومات وتخزينها. وقادرة على استخدام أحدث الأساليب في تصميم وتطوير أنظمة آمنة واكتشاف الثغرات الأمنية وطرق علاجها، كما يهتم البرنامج بإعداد كوادر متخصصة في برمجة الحاسبات المتوازية تصميم النظم الموزعة وكيفية التعامل مع البيانات الضخمة الموزعة وتحليلها، وأخيرا فإن هذا البرنامج يقوم بإعداد كوادر متخصصة في تصميم النظم المبنية على الحوسبة وكيفية التعامل مع توزيع البيانات الضخمة المصاحبة لها.

مدة الدراسة: خمسة سنوات لبرنامج هندسة الحاسبات ويحصل الطالب على بكالوريوس في هندسة الحاسبات.





● برامج علوم الحاسب – فرع الطور

يطرح هذا العام برنامج في علوم الحاسب والذي يهتم بإعداد كوادر خبيرة بعلوم البيانات والتعامل مع البيانات الكبيرة لدعم اتخاذ القرار وكذلك الكوادر المؤهلة لتصميم وتطوير البرمجيات المتقدمة في شتى المجالات.

مدة الدراسة: أربعة سنوات لبرنامج علوم الحاسب ويحصل الطالب على بكالوريوس في علوم الحاسب.





برامج الصناعات التكنولوجية – فرع الطور

خريجو درجة البكالوريوس في التكنولوجيا يتمتعون بالمعرفة والقدرات اللازمة لإنشاء وتشغيل وصيانة الأنظمة الصناعية في مختلف الإنتاج الصناعي أو شبه الآلي بالكامل (الأسمنت، البلاستيك، الأجهزة، الكيمياء، التغليف، إلخ) كمنظم تكنولوجي. سيكون لخريجي درجة البكالوريوس في التكنولوجيا القدرة على تركيب انظمة الأتمتة الجديدة أو إعداد أو تكييف الانظمة القائمة إلى متطلبات الإنتاج الجديدة، كما سيكون قادرًا على تحديد العيوب والاخطاء واتخاذ العلاجات المناسبة، وسوف يكون قادرًا أيضًا على تشغيل الانظمة التي تدير الإنتاج الصناعي من خلال مراقبة نظام التشغيل الآلي والتحكم فيه.

ويطرح هذا العام أربعة برامج، وهي تكنولوجيا صناعة خطوط الإنتاج والذي يهتم بإعداد جيل من الكوادر المتخصصة في التكنولوجيا الميكانيكية والميكاترونيات والأتمتة المتعلقة بخطوط الإنتاج. البرنامج الثاني وهو تكنولوجيا صناعات التبريد والتكييف ويهتم بإعداد جيل من الكوادر المتخصصة في التكنولوجيا الميكانيكية والكهربية والانتقال الحراري وتكنولوجيا الحاسبات المتعلقة بنظم التكييف والتبريد وكيفية إدارتها.

البرنامج الثالث وهو تكنولوجيا الأشغال العامة والذي يهتم بإعداد جيل من الكوادر المتخصصة في التكنولوجيا المدنية والإنشاءات.

البرنامج الرابع وهو تكنولوجيا صناعة الأجهزة الدقيقة ويهتم بإعداد جيل من الكوادر المتخصصة في التكنولوجيا الكهربية وتكنولوجيا الميكروإلكترونيات والاتصالات. مدة الدراسة أربعة سنوات للحصول على درجة البكالوريوس في التكنولوجيا.





● برامج الهندسة – فرع الطور

يطرح في العام الاول برنامجين أكاديميين وهما هندسة الطاقة والذي يهتم بإعداد جيل من الكوادر المتخصصة في موارد الطاقة النمطية كالأحفورية والمائية والنووية أو الجديدة مثل الخلايا الشمسية، وطاقة الرياح، وباطن الأرض، والبحر، والوقود الحيوي، ويتميز خريجو هذا البرنامج بالقدرة على تصميم والإشراف على بناء أنظمة إنتاج الطاقة التقليدية والجديدة - مراقبة أداء التشغيل والتحكم والصيانة لمعدات نظام الطاقة - القدرة على التعامل مع منظومات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات المتعلقة - مسايرة التطور التكنولوجي الحادث في المجال - تطوير القدرة التحليلية والابتكارية للطلاب - التنسيق مع التخصصات المختلفة.

البرنامج الثاني هو هندسة المياه والبيئة ويهتم هذا البرنامج (برنامج في الهندسة المدنية) بتوفير مياه الشرب والري ومعالجتهما وكذلك شبكات الصرف الصحي وتقنيات معالجة مياه الصرف الصحي أخذا في الاعتبار تقييم الأثر البيئي وإدارة النفايات الصلبة والسامة وأخيرا حل المشكلات بطريقة مستدامة. ويتميز خريجو هذا البرنامج بتطبيق مبادئ الهندسة لتحسين نوعية البيئة - تطوير حلول هندسية للمشكلات البيئية - تعزيز جميع جوانب الاستدامة البيئية، بما في ذلك الهواء، والماء، والتربة، وغيرها من القضايا البيئية، مثل التخفيف من المخاطر الناجمة عن الأخطار الطبيعية - تكامل المعرفة وتطوير المهارات الشخصية وبناء القدرات البشرية لتحقيق موارد مائية وبيئية مستدامة - رَصْد وفَهْم عواقب الأنشطة البشرية على البيئة، مع الأخذ بعين الاعتبار الآثار الأخلاقية المترتبة على الحلول المقترَحة. مدة الدراسة خمس سنوات يحصل الطالب بعدها على بكالوريوس الهندسة.





2- جامعة الجلالة





■ العلوم الاجتماعية والإنسانية:

لكي يحصل الطالب علي بكالوريوس العلوم الاجتماعية والانسانية في إحدى البرامج التالية، يجب أن يكمل بنجاح عدد ١٢٨ -١٣١ ساعة معتمدة خلال ٨ فصول دراسيه (٤ سنوات دراسية).

● برنامج اللغات التطبيقية

تهتم مدرسة اللغات التطبيقية بالتطبيقات المهنية الواقعية للغة، ولمجموعة واسعة من المسارات الوظيفية، ويقدم البرنامج لغات مقترنة بمعرفة متخصصة بالمجتمعات التي يتم فيها التحدث بهذه اللغات، والمهارات المطلوبة في مجموعة متنوعة من الوظائف لوضع الخريجين في متابعة مجموعة من المسارات الوظيفية العالمية الموجهة نحو المستقبل، وسيمتلك الخريجون خبرة مهنية في العديد من المجالات مثل الترجمة والترجمة الفورية والاتصالات والعلاقات الدولية والنشر والوساطة الثقافية وتعليم اللغة والأداء والفنون مما يجعلها متميزة في سوق العمل.





● برنامج علم النفس والاجتماع:

بدراسة هذا البرنامج، سيكون الخريج قادرا على تصميم الأدوات البحثية، وتطبيق مناهج البحث في علم النفس والاجتماع، بما يتضمن إجراء المقابلة ودراسة الحالة وكتابة تقرير عنها، وتطبيق الاختبارات النفسية الجمعية وتحليل نتائجها، وقراءة وفهم نتائج تطبيق الاختبارات النفسية الفردية، وتطبيق القوانين النفسية على المشكلات الشخصية والاجتماعية والتنظيمية، وتطبيق البحوث الميدانية وإجراء المسوح الاجتماعية، وكتابة تقارير علمية موضوعية، كما سيتمكن الخريج من المشاركة في تخطيط وإدارة وتقويم المشروعات التنموية الاجتماعية.





● برنامج الجيومعلوماتية:

يعتبر برنامج الجيومعلوماتية من البرامج الحديثة التي تتجه إليه الجامعات، وذلك بسبب شموليته للتقنيات الجغرافية المختلفة مثل نظم المعلومات الجغارفية والاستشعار عن بعد، ونظم تحديد المواقع، ونظم الخرائط الرقمية والمحمولة، والمساحة ألأرضية والمساحة الجوية الرقمية، والمساحة الفضائية، وهى تخصصات أعادت أولويات سوق العمل في عدة مجالات منها جميع مجالات الخدمات الجضرية، والمشاريع القومية، وجميع أنواع التخطيط الحضري والاقليمي والريفي وكذلك مشاريع المقاولات العامة والأعمال المساحية، لذلك يعتبر تخصص الجيومعلوماتية من أهم التخصصات التي تؤمن فرص عمل كبيرة على المستوى المحلي والاقليمي والدولي.





■ العلوم الإدارية:

لكي يحصل الطالب علي بكالوريوس العلوم الإدارية في إحدى البرامج التالية يجب أن يُكمل بنجاح ١٣٤ ساعة معتمدة خلال ٨ فصول دراسية (٤ سنوات دراسية).

1- إدارة المنشآت السياحية والفندقية.

2- إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد.

3- نظم معلومات الأعمال.

● برامج العلوم الإدارية

هل ترغب في أن تكون رائدًا للأعمال وتنشئ مشروعك الخاص؟ هل ترغب فى الحصول على فرصة جيدة للعمل فى إحدى الشركات الصناعية أو الخدمية، أو فى أحد البنوك أو شركات التأمين وغيرها من المؤسسات المالية المحلية أو الأجنبية؟ هل ترغب في أن تبدأ مسارك المهني أو الوظيفي في مجال المحاسبة والمراجعة، أو الإدارة، أو التسويق، أو التمويل، أو اللوجستيات وسلاسل الإمداد، أو فى تحليل وتصميم نظم المعلومات؟ هل أنت طموح وترغب فى تنمية مهاراتك القيادية وأن تكون متميزا بين أقرانك؟ إذا كانت إجابتك لأي من الأسئلة السابقة بنعم، فإن العلوم الإدارية هي الاختيار الأمثل. والعلوم الإدارية لتساعد في تكوين قيادات فى مجالات الأعمال المختلفة لديها المعارف والمهارات اللازمة للتعامل مع البيئة العالمية المتغيرة والتطورات المتسارعة فى مجال الأعمال ونظم المعلومات. وتؤهل البرامج التي خريجيها لأن يكونوا فاعلين فى مجالات عملهم، سواء كان ذلك في السوق المحلي أو العالمي، وذلك من خلال برامج متميزة، ونظم تعليم وتعلم تتماشى مع أفضل المعاييرالعالمية، وذلك فى بيئة أكاديمية ذكية وديناميكية.





■ الإنتاج الإعلامي:

لكي يحصل الطالب علي بكالوريوس الإنتاج الإعلامي في إحدى البرامج التالية، يجب أن يُكمل بنجاح عدد ١٢٧ ساعة معتمدة خلال ٨ فصول دراسية ( ٤ سنوات دراسية).





● الإنتاج الإعلامي: برنامج الإنتاج التلفزيوني

يركز هذا البرنامج على العناصر المختلفة المطلوبة للإنتاج التلفزيوني، وسيتم تزويد الطالب بالمهارات والمعرفة المطلوبة لإنتاج وإدارة المنتجات التلفزيونية بهدف سد الفجوة بين الدراسة والممارسة، وتم تطوير المناهج الدراسية لإعداد الطلاب للعمل الحقيقي بمجرد تخرجهم، وسيتم المزج بين المعرفة والعملي والنظري لمساعدة الطلاب على فهم التأثيرات والأدوار المختلفة التي يمكن أن تلعبها المنتجات التلفزيونية.





● الإنتاج الإعلامي: برنامج الإنتاج التلفزيوني - برنامج إنتاج الأخبار

مع تنوع المنصات الإخبارية، يأتي هذا البرنامج لإعداد الخريجين القادرين على تنفيذ مهام متعددة لإنتاج الأخبار في منصات مختلفة، سيقوم الطلاب بدراسة وممارسة جمع الأخبار ومعالجتها وإنتاج أشكال مختلفة من الأخبار وفقًا للمعايير المهنية والأخلاقية العالمية، سيكون الطلاب على استعداد لفهم الآثار الاجتماعية والسياسية للأخبار وعلاقتها بالأنظمة الفرعية المختلفة في المجتمع.





● الإنتاج الإعلامي: برنامج الإنتاج التلفزيوني - برنامج الإنتاج الإعلاني





نظرًا لأن الإعلان أصبح ملكة وسائل الإعلام نظرًا لتسويق وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم، يهدف هذا البرنامج إلى إعداد منتجي إعلانات متخصصين لوسائل الإعلام المختلفة وفقًا لمعايير الصناعة العالمية، وتم تطوير المنهج لتوفير المعرفة اللازمة وكذلك تطوير المهارات المطلوبة في مجال الإعلان، ويتمتع الطلاب في هذا البرنامج بفرص لاكتساب الممارسات الفعلية لهذه الصناعة.





● الإنتاج الإعلامي: برنامج الإنتاج التلفزيوني - برنامج الإنتاج السينمائي

تم تصميم هذا البرنامج لتعليم صانعي الأفلام الطموحين المهارات الأساسية، عبر مجموعة من التخصصات، لإعدادهم لمهنة في صناعات الشاشة، وتم تطوير المناهج الدراسية لتعزيز مواهب الطلاب، وتضمين الانضباط المطلوب وتوفير المعرفة اللازمة لتكون ناجحًا وحديثًا ومهنيًا في الصناعة، ويركز على التدريب الفني للإنتاج المسبق والإنتاج وما بعد الإنتاج لفيلم الدراسات العليا، والنظرية والممارسة التي تدعم مجموعات مهارات صانعي الأفلام المحترفين.





■ الفنون والتصميم: برنامج العمارة الداخلية

لكي يحصل الطالب على بكالوريوس في مجال الفن والتصميم في إحدى البرامج التالية يجب أن يُكمل بنجاح عدد (١٤٠- ١٤٤) ساعة معتمدة خلال ٨ فصول دراسية ( ٤ سنوات دراسية).





● الفنون والتصميم: برنامج العمارة الداخلية

يحتوي برنامج العمارة الداخلية على دراسات معرفية ومهارية ترتبط بالحيزات الداخلية ووظائفها وكيفية استخدامها؛ كما تتعلق بالخامات واساليب النهو، وأنظمة المباني، يتميز البرنامج بتأهيل الطلاب للعمل في المجالات الأتية: التصميم، التخطيط، الجودة، الفحص ويمكن العمل في الشركات والمكاتب الاستشارية في مجال تصميم العمارة الداخلية)، والعمارة الداخلية للمنشئات بمختلف أنواعها وأشكالها وتشمل السكنية والتجارية والصحية والصناعية والثقافية والترفيهية - المكاتب الفنية الخاصة بالعمارة الداخلية - إنتاج لقطات افتراضية للمشروعات التي يقوم بوضع تصميماتها - المراكز والمعاهد البحثية والرقابية والجامعات - الأعمال الحرة والاستشارات المرتبطة بالتخصص - هيئات البحوث والتطوير ومراكز التصميم.





● الفنون والتصميم: برنامج تصميم الوسائط المتعددة





يهدف إلى تصوير الممارسات المعاصرة في صناعة التصميم الجرافيكي، التصميم والوسائط المتعددة كمكون إضافي، والاتصال المرئي ووسائل الإعلام الرقمية والمطبوعات وتصميم صفحات الإنترنت (بما في ذلك تصميم الكتب والمجلات والمعارض، وعبوات التعبئة والعلامات التجارية وهوية الشركات وتصميم الواجهات). ويمكن لخريجي هذا القطاع العمل في مختلف الهيئات والوزارات والجهات العامة والخاصة، إلى جانب ممارسة الأعمال الفنية الحرة، كما يمكن لخريجي القسم العمل في مجالات مهنية مختلفة بما في ذلك العمل لدى شركات التصميم والمطبوعات والإعلام الرقمي، ويمكن للخريجين أيضًا أن ينتقلوا للعمل في المجالات الأخرى المرتبطة بهذا التخصص مثل الإعلام الجماهيري، التسويق، الإعلانات والعروض الترويجية وكذلك الرسوم المتحركة، ويمكن لخريجي هذا القطاع العمل في مختلف الهيئات والوزارات والجهات العامة والخاصة، إلى جانب ممارسة الأعمال الفنية الحرة، كما يمكن لخريجي القسم العمل في مجالات مهنية مختلفة بما في ذلك العمل لدى شركات التصميم والمطبوعات والإعلام الرقمي، ويمكن للخريجين أيضًا أن ينتقلوا للعمل في المجالات الأخرى المرتبطة بهذا التخصص مثل الإعلام الجماهيري، التسويق، الإعلانات والعروض الترويجية وكذلك الرسوم المتحركة.





● الفنون والتصميم: برنامج الفنون البصرية

تعني برامج الفنون المرئية بدراسة كافة الوسائط الفنية والتقنية الخاصة بتلقي الفن المرئي بأسلوب مبتكر فني ومستحدث، طرق الوسائط الطباعة والتصميم بهدف استحداث رسائل فنية عن طريق الوسائط المتعددة مثل أفلام التحريك ذات التقنيات المختلفة، ويمكن لخريجي هذا القطاع العمل في مختلف الهيئات والوزارات والجهات العامة والمكاتب الخاصة، إلى جانب ممارسة الأعمال الفنية الحرة، كما يمكن لخريجي القسم العمل في مجالات مهنية مختلفة بما في ذلك العمل لدى شركات التصميم والفنون المرئية والإعلام الرقمي، ويمكن للخريجين أيضًا أن ينتقلوا للعمل في المجالات الأخرى المرتبطة بهذا التخصص مثل الإعلام الجماهيري، والتسويق والإعلانات والعروض الترويجية وغيرها من التخصصات التي تحتاج للفنون المرئية بشعبها الفنية المتنوعة.





■ العلوم الهندسية

لكي يحصل الطالب علي بكالوريوس الهندسة في إحدى البرامج التالية يجب أن يُكمل بنجاح عدد ١٦٥ ساعة معتمدة خلال ١٠ فصول دراسية (٥ سنوات).





● العلوم الهندسية: برنامج هندسة المواد والتصنيع

فى عالم يقوم فيه التقدم على مواد فائقة القدرات الميكانيكية والحرارية والتوصيلية الكهربية وصفات أخرى فهذا البرنامج يدرس فيه الطالب المواد الهندسية بدءا من المواد التقليدية كالصلب إلى المواد البتروكيميائية والحرارية والمركبات و النانو، وفي هذا البرنامج يقوم الطالب بدراسة العلاقة بين تركيب المادة وأدائها وظروف تصنيعها المناسبة والمواد الجديدة، لاسيما في ظل امتلاك منطقة البحر الأحمر للكثير من خاماتها.





● العلوم الهندسية: برنامج الميكاترونيات والأتمتة الصناعية

برنامج يدرس الميكاترونيات بتطبيقاتها المختلفة في الأتمتة الصناعية والسیارات، النانومیكاترونیات والبیومیكاترونیات مع التركيز على موضوعات الأتمتة الصناعية لتصميم وتشغيل وتطوير أنظمة التحكم والأنظمة الصناعية.





● العلوم الهندسية: برنامج هندسة التشييد والانشاءات المتخصصة

يتعلم فيه الخريج تصميم منشآت الطاقة النووية والطاقة الجديدة والمتجددة والمنشآت الخاصة مثل منشآت المياه ومحطات المياه والصرف وأيضا الأنفاق السطحية والعميقة وأنواع الكباري المختلفة سواء خرسانية أم حديدية وأيضا المباني العالية وأحمالها ومشاكل التربة المختلفة وحلولها وأحمال الزلازل والرياح.





● العلوم الهندسية: برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي

يهتم البرنامج بتطوير البرمجيات الذكية المعتمدة على تعلم الآلة والتعلم العميق المعتمد على الشبكات العصبية الاصطناعية، وتطبيقات تلك البرمجيات في النظم الهندسية، بالإضافةإلى تمتع خريج برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي بكافة مقومات خريجي برامج هندسة الحاسب، ويتسم الخريجين بالسمات التالية بشكل مكثف، والقدرة على تصميم برمجيات ذكية تستخدم طرق تعلم الآلة والتعلم العميق، والقدرة على تطبيق البرمجيات الذكية على التطبيقات الهندسية. وبشأن أماكن العمل المتوقعة لخريجي برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي، فيمكن العمل في شركات تصنيع السيارات ذاتية القيادة - المصانع والشركات العاملة في النظم الذكية – شركات تصنيع الروبوتات – شركات تصنيع أجزاء المنازل الذكية – الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة بالمدن الذكية – شركات تصنيع أجهزة الصحة الشخصية الذكية.





● الهندسة المعمارية: برنامج التصميم المعماري والعمارة الرقمية

برنامج التصميم المعماري والعمارة الرقمية بجامعة الجلالة يعمل على الاستفادة من إمكانيات التصميم الرقمي في ابتكار حلول تصميمية حديثة تتوافق مع الاحتياجات المجتمعية وتواكب التقدم التكنولوجي في مجال العمارة وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، ويتميز الخريج بأنه تم تدريبه على استخدام وسائل تعليم غير تقليدية وتقنيات حديثة فى مجال تكنولوجيا التصميم الرقمي تساعده على ابتكار حلول وأفكار معمارية مبتكرة غير نمطية في المشروعات المعمارية الكبرى، وتم تبني المعايير الأكاديمية لميثاق اليونسكو/ الاتحاد الدولي للمعماريين.





● الهندسة المعمارية: برنامج التصميم المعماري والعمارة الرقمية

برنامج التصميم المعماري والعمارة الرقمية بجامعة الجلالة يعمل على الاستفادة من إمكانيات التصميم الرقمي في ابتكار حلول تصميمية حديثة تتوافق مع الاحتياجات المجتمعية وتواكب التقدم التكنولوجي فى مجال العمارة وتحقق أهداف التنمية الشاملة. ويتميز الخريج بأنه تم تدريبه على استخدام وسائل تعليم غير تقليدية وتقنيات حديثة فى مجال تكنولوجيا التصميم الرقمى تساعده على ابتكار حلول وأفكار معمارية مبتكرة غير نمطية في المشروعات المعمارية الكبرى، وتم تبنى المعايير الأكاديمية لميثاق اليونسكو/ الاتحاد الدولى للمعماريين.





■ العلوم الأساسية المتقدمة

لكي يحصل الطالب علي بكالوريوس العلوم الأساسية المتقدمة في إحدى البرامج التالية، يجب أن يُكمل بنجاح عدد ١٣٤ ساعة معتمدة خلال ٨ فصول دراسية (٤ سنوات دراسية).





● العلوم الأساسية الحديثة: برنامج علوم وتكنولوجيا النانو

يهتم البرنامج بدراسة المواد والظواهر والخصائص والتطبيقات على أصغر نطاق طول حيث يمكننا التحكم في المادة، وتعد علوم وتكنولوجيا النانو في طليعة الأبحاث الحديثة، ويتطلب الاقتصاد سريع النمو في هذا المجال الخبراء الذين لديهم معرفة بارزة في علم النانو إلى جانب المهارات اللازمة لتطبيق هذه المعرفة في منتجات جديدة، ويعد هذا البرنامج ضروريًا لتزويد معاهد الصناعة والبحث بخبراء رفيعي المستوى يتمتعون بخلفية عامة في تخصصات فرعية مختلفة مثل الإلكترونيات والفيزياء والكيمياء وعلوم المواد والتكنولوجيا الحيوية، مما يؤهلهم لأن يكونوا خبراء في مجال واحد بعينه، ونظرًا لوجود نقص في المتخصصين المؤهلين في المجالات التكنولوجية، فيمكن أن تؤدي دراسة علوم وتكنولوجيا النانو إلى مهنة دولية، حيث إنها جانب رئيسي لمعظم الشركات في جميع أنحاء العالم.





● العلوم الأساسية الحديثة: برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية

ينشأ علم التكنولوجيا الحيوية الجزيئية عن تقارب العديد من مجالات البحث، مثل البيولوجيا الجزيئية والميكروبيولوجيا والكيمياء الحيوية والمناعة وعلم الوراثة وبيولوجيا الخلية، ويهتم البرنامج باستخدام التقنيات المختبرية لدراسة وتعديل الأحماض النووية والبروتينات وتطبيقات ذلك في مجالات مثل صحة الإنسان والحيوان والزراعة والبيئة. ويمكن تطبيق أدوات التكنولوجيا الحيوية الجزيئية لتطوير وتحسين الأدوية واللقاحات والعلاجات والاختبارات التشخيصية التي من شأنها تحسين صحة الإنسان والحيوان، كما أن لديها تطبيقات في الزراعة النباتية والحيوانية، وتربية الأحياء المائية، وتصنيع الكيماويات والنسيج، والغابات، وتجهيز الأغذية، وسوف يتأثر كل جانب من جوانب حياتنا في العقود القادمة بهذا المجال الديناميكي، في حين تهدف التكنولوجيا عمومًا إلى إنشاء أدوات لتمكين الإنسان، فإن التكنولوجيا الحيوية تهدف إلى تغيير الإنسان نفسه، ليتناسب بشكل أفضل مع العالم، فالتكنولوجيا الحيوية هي تطبيق للتقدم المحرز في العلوم البيولوجية، لا سيما التي تنطوي على علم الوراثة وتطبيقاته، وقد ساعدت التكنولوجيا الحيوية في تحسين جودة الأغذية وكميتها ومعالجتها، كما أن لديها تطبيقات في التصنيع، حيث يمكن من خلالها توظيف الخلايا والبروتينات البسيطة لإنتاج المواد الكيميائية.





● العلوم الأساسية الحديثة: برنامج جيولوجيا البترول والتعدين

يوفر البرنامج أساسًا متينًا في علوم الأرض، وبسبب موقعه الاستراتيجي بالقرب من شبه جزيرة سيناء والصحراء الشرقية، فإنه يوفر فرصًا خاصة للتعلم الحقلي، سيتم التركيز على تعلم المفاهيم والتقنيات الأساسية من خلال البحث، في بيئة تشجع على تطوير المهنيين ذوي الحساسية الاجتماعية والثقافية والإنسانية بالإضافة إلى القيم الأخلاقية العميقة، وبغض النظر عما إذا كانت الأرض قد وصلت إلى ذروة النفط أم لا، فإنها لا تزال سوقًا تنافسية في هذا المجال، ومنذ حوالي 150 عامًا منذ أن بدأنا في استخدام الوقود الأحفوري بكميات كبيرة، تحتاج صناعة البتروكيماويات إلى أن تكون أكثر كفاءة في تحديد مواقع الوقود الأحفوري والتعامل معه. هذا هو دور جيولوجي البترول، إنه نوع معين من الجيولوجيين المدربين على استخدام الأساليب العلمية، وفحص الأدلة وتتبع الخيوط التي تبدو وكأنها مصادر جديدة محتملة للنفط، وبشكل متزايد، الغاز.





■ الغذاء والصناعات الغذائية

لكي يحصل الطالب علي بكالوريوس الغذاء والصناعات الغذائية في إحدى البرامج التالية، يجب أن يُكمل بنجاح عدد ١٣٦ ساعة معتمدة خلال ٨ فصول دراسية (٤ سنوات دراسية).





● الغذاء والصناعات الغذائية - برنامج تكنولوجيا الأغدية

دراسة التقنيات والنظريات التي تقوم عليها صناعة المنتجات الغذائية المختلفة وتقنيات الحفظ والتعبئة والتغليف.





● الغذاء والصناعات الغذائية - برنامج تكنولوجيا الألبان

دراسة التقنيات والنظريات التي تقوم عليها صناعة الألبان ومنتجاته وتكنولوجيات الحفظ والتعبئة والتغليف.





● الغذاء والصناعات الغذائية: برنامج تغذية الإنسان

يختص البرنامج بعلاقة الغذاء بالأنشطة الحياتية وبوضع برامج التغذية وتخطيط الوجبات والحميات الغذائية العلاجية للوقاية من الأمراض لتحسين صحة أفراد المجتمع وكذلك أفضل المصادر التي يحصل منها الإنسان على متطلباته من العناصر الغذائية.





■ علوم التمريض

لكي يحصل الطالب علي بكالوريوس التمريض في إحدى البرامج التالية يجب أن يُكمل بنجاح عدد ١٢٧ ساعة معتمدة خلال ٨ فصول دراسية (٤ سنوات دراسية).





● برنامج التمريض

يسعى برنامج التمريض الى اعداد كوادر لتقديم رعاية تمريضية متميزة للفرد والأسرة والمجتمع في مختلف الأماكن وذلك من خلال منهج تعليمي يواكب التطورات العالمية ويستند إلى المعرفة العلمية القائمة على البراهين، ويحرص البرنامج على تعزيز قيم التفكير النقدي والتعلم الذاتي وتشجيع البحث العلمي المنبثق من احتياجات المجتمع، كما يعزز أيضا قيم التعاون بين التخصصات الصحية المختلفة من خلال المسارات اكاديمية تتيح للطالب اكتساب معارف ومهارات تخصص تمريضي حسب اختياراته.





■ تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

لكي يحصل الطالب علي بكالوريوس تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية في إحدى البرامج التالية يجب أن يُكمل بنجاح عدد ١٣٠ ساعة معتمدة خلال ٨ فصول دراسية (٤ سنوات دراسية).





● برامج تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

الدراسة بالبرنامج تحقق الرؤية المستقبلية والتي تتمثل في إعداد وتخريج كوادر متخصصة على قدر كبير من المعرفة والمهارات التطبيقية والعملية وإكساب الخريجين المهارات اللازمة التي تتوائم مع إحتياجات سوق العمل من الفنيين المؤهلين، ومن هذا المنطلق فإن أهداف الدراسة في الشعب التخصصية تتلخص في الأتي: تخريج فنيين متخصصين قادرين على إدارة الأنشطة الصحية في أماكن العمل بكفاءة - خلق جيل من الخريجين قادرين على المشاركة الفاعلة في الدراسات والبحوث الصحية التقديم خدمات صحية متميزة - تزويد البلاد بالمهن الصحية المساعدة في جميع فروع العلوم الصحية - التدريب المستمر للكوادر الصحية المختلفة.





3- جامعة العلمين الدولية

■ مجال الأعمال

يحصل الطالب علي بكالوريوس الأعمال، ويجب أن يُكمل الطالب بنجاح عدد ١٣١ ساعة معتمدة خلال ٨ فصول دراسية (٤ سنوات دراسية).

إعداد كوادر بشرية مؤهلة علميا وثقافيا وأخلاقيا قادرة على المشاركة الفاعلة في دفع عجلة التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المجتمع وسوق العمل المحلية والإقليمية، وقادرة على النهوض بالمجتمع علميا واقتصاديا وحضاريا وتهيئة بيئة أكاديمية وتكنولوجية محفزة للإبداع ومشجعة على التميز في مناخ من المساواة والحرية الفكرية، وذلك من خلال: المساعدة على بناء أو اكتساب القدرات المؤسسية اللازمة للتعامل مع تكنولوجيا المعلومات في مجالات التعلم والعمل والابتكار والإبداع، تنمية العلاقات الدولية التي تمكن من اجتذاب أفضل الممارسات والموارد التعليمية لربط العمل المعرفي والتعلم مع القدرة على اكتشاف وتبادل الأفكار الجديدة، والعمل عن كثب مع المؤسسات التعليمية والصناعة والجهات الحكومية لتعجيل عجلة التنمية وتحويلها إلى اقتصاد للمعرفة المتقدمة مع توفير المرونة اللازمة للتحسين المستمر للبرامج والموارد التعليمية ذات الصلة لتلبية احتياجات التنمية، وتعمل الجامعة على إنشاء بيئة أكاديمية ذات جودة عالية تقوم على استراتيجيات تعليم وتعلم متعددة، مع توفير تعليم جامعي يقوم على أساس أفضل الممارسات في مجال تعليم العلوم المالية والإدارية وأحدث التقنيات التعليمية، بالإضافة إلى توفير برامج أكاديمية متميزة وفقا لاحتياجات سوق العمل، وتتفق مع المعايير الدولية.





■ الدراسات القانونية الدولية





يحصل الطالب علي بكالوريوس / ليسانس في الدراسات القانونية، ويجب أن يُكمل الطالب بنجاح عدد 134 ساعة معتمدة خلال ٨ فصول دراسية (٤ سنوات دراسية).





تسعى لتزويد رجال القانون المصريين والعرب بمهارات التحليل الخاصة بالمفاهيم القانونية الدولية وتطوير قدرة الخريجين على المقارنة بين النظم القانونية المختلفة، وتطوير المهارات المختلفة للتعامل مع البيئة الدولية سواء في إطار المنظمات الدولية أو المعاملات التجارية الدولية المختلفة، والإلمام بالنظم القانونية العالمية مثل النظم القانونية الموحدة للاتحاد الأوروبي والنظام القانوني الأمريكي، وكذلك النظم القانونية العربية المعاصرة.

كما يقوم البرنامج بتوفر كل سبل التدريب العملي للخريجين على كتابة المذكرات القانونية وفنون المرافعة أمام المحاكم الدولية ومراكز التحكيم، بالإضافة إلى الرقي بمنظومة البحث العلمي في مجال القانون، لخدمة المجتمع وصناعة المعرفة وذلك بنشر ثقافة البحث العلمي وتوفير البيئة العلمية الداعمة وتحفيزها من خلال النشر في الدوريات المتخصصة محليا ودوليا، وتقديم تعليم قانوني متميز يتوافق مع معايير الجودة والاعتماد.





■ الفنون والتصميم

يحصل الطالب علي بكالوريوس الفنون والتصميم، ويجب أن يُكمل الطالب بنجاح عدد 144 ساعة معتمدة خلال ٨ فصول دراسية (٤ سنوات دراسية).

التركيز على المعرفة العميقة وأحدث التقنيات في الفن والتصميم لقيادة الإصلاح وتوجيه بناء المجتمع بوعي من خلال الإبداع والابتكار، بالإضافة إلى إعداد الطلاب ليصبحوا نمطا استثنائيا لديه قدرة إبداعية على حل المشاكل، وتقديم مشاركة ذات مغزى كبير في عالم الفن والتصميم، وتم اعتماد منهجنا لتصميم البرامج والتخصصات في تخصصات جديدة غير متكررة أو نمطية يتم توجيهها دائمًا لتلبية احتياجات المجتمع من احتياجات سوق العمل الأساسية والناشئة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ويعتمد تصميم البرنامج على مجموعة من الأنشطة التي تغطي جميع الجوانب لخريج مختلف ومتميز. من خلال مجموعة متنوعة من المهارات والتفكير الإبداعي. بالإضافة إلى قراءات واسعة، والتدريب العملي والميداني، وزيارات متنوعة للمتاحف ومرافق الإنتاج والمصانع.





■ العلوم الهندسية:

يحصل الطالب علي بكالوريوس العلوم الهندسية، في إحدى البرامج التالية، ويجب أن يُكمل الطالب بنجاح عدد 164 ساعة معتمدة خلال 10 فصول دراسية (5 سنوات دراسية).





● العلوم الهندسية: برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي

يهتم البرنامج بتطوير البرمجيات الذكية المعتمدة على تعلم الآلة والتعلم العميق المعتمد على الشبكات العصبية الاصطناعية، وتطبيقات تلك البرمجيات في النظم الهندسية، بالإضافة إلى تمتع خريج برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي بكافة مقومات خريجي برامج هندسة الحاسب، يتسم الخريجين بالسمات التالية بشكل مكثف: القدرة على تصميم برمجيات ذكية تستخدم طرق تعلم الآلة والتعلم العميق - القدرة على تطبيق البرمجيات الذكية على التطبيقات الهندسية.

وأماكن العمل المتوقعة لخريجي برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي: شركات تصنيع السيارات ذاتية القيادة - المصانع والشركات العاملة في النظم الذكية – شركات تصنيع الروبوتات – شركات تصنيع أجزاء المنازل الذكية – الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة بالمدن الذكية – شركات تصنيع أجهزة الصحة الشخصية الذكية.





● العلوم الهندسية: هندسة وإدارة الإنشاءات

تم إنشاء هذه البرنامج لمساعدة المتخصصين في البناء على تطوير وتعزيز مهارات إدارة المشاريع المطلوبة في صناعة البناء حيث تتمثل فلسفتها في تطوير فهم كامل للمرافق والبنى التحتية التي تم إنشاؤها، ولمواجهة تحديات صناعة التشييد المتغيرة والمتنامية على نحو متزايد مع التركيز على الجوانب المالية والتخطيطية والإدارية لدورة حياة المشروع ولاستكشاف عمليات البناء من البداية والجدوى والتصميم والاتصال والبناء من خلال التكليف والصيانة والتجديد وإيقاف التشغيل، ومسايرة التقدم العلمي والتكنولوجي في مجال المهنة والتنسيق مع التخصصات ذات العلاقة، وفي ظل المشاريع العملاقة التي تقوم بها البلاد فإن هذا البرنامج سيكون الخيار الأمثل للطلاب الذين يسعون للعمل بمجالات الهندسة المدنية وإدارة مشاريعها.





● العلوم الهندسية: العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء

إعداد خريج مهني متميز قادر على فهم المشاكل المرتبطة بالعمارة والبيئة وإيجاد حلول معمارية تلبي متطلبات المجتمع وتحقق مبادئ الاستدامة مع توظيف الأساليب التكنولوجية الحديثة في العمارة وتنمية البيئة، وتفهم النواحي البيئية والمجتمعية وتقديم حلول باستخدام التكنولوجيا المعاصرة، وتطبيق مفهوم التصميم المستدام في العمارة من خلال فهم العلاقة بين المبنى والبيئة مع تحقيق المقياس الإنساني في تصميماته، وتوليد أفكار معمارية مبتكرة تلبي المتطلبات الفنية وتراعى الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والتنسيق، بين مختلف التخصصات الهندسية المرتبطة بمجال عمله، ومسايرة التقدم العلمي والتكنولوجي في مجال المهنة والتخصصات ذات العلاقة، وتطبيق الاشتراطات والقوانين والأكواد في تصميماته، وإعداد الدراسات والرسومات الابتدائية والتنفيذية ومستندات الطرح، ويعمل خريج هذا البرنامج على سد فجوة بين التصميم المعماري ومعرفة التكنولوجيا اللازمة لإنتاج احتياجاته.





■ برامج علوم الحاسب

يحصل الطالب علي بكالوريوس علوم الحاسب، ويجب أن يُكمل الطالب بنجاح عدد 127 - 140 ساعة معتمدة خلال 8 فصول دراسية (4 سنوات دراسية).

يطرح هذا العام برنامج في علوم الحاسب والذي يهتم بإعداد كوادر خبيرة بعلوم البيانات والتعامل مع البيانات الكبيرة لدعم اتخاذ القرار وكذلك الكوادر المؤهلة لتصميم وتطوير البرمجيات المتقدمة في شتى المجالات.