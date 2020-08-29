إشادة حزبية بجهود الدولة فى القبض على الإرهابى محمود عزت.. صفعة قوية وهزيمة كبيرة للتنظيم الدولي للإخوان.. نجاح كبير يضاف إلى الإنجازات العظيمة للأجهزة الأمنية

وحول هذا الامر، أكد عدد من الأحزاب السياسية، أن القيادي الإخواني محمود عزت كنز معلوماتي كبير، يحوي خبايا وأسرار التنظيم الإرهابي، والذي سيؤدي القبض عليه إلى تمكين الأجهزة الأمنية من توجيه ضربات موجعة للإرهاب الأسود لتجفيف منابعه والقضاء عليه نهائيًا، علاوة على الوصول إلى معلومات مهمة ستكون بمثابة وثائق تُهدد الجهات والأجهزة الداعمة لهذه العناصر والأطراف ذات العلاقة بالجماعة الإرهابية.

ثمن الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، جهود وزارة الداخلية والأمن الوطني، والتي يُعد آخرها القبض على القيادي الإخواني محمود عزت المرشد الفعلي لجماعة الإخوان في إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بعد هروبه وتخفيه لأكثر من 6 سنوات.





وأكد أن تلك الضربة تُمثل صفعة قوية وهزيمة كبيرة للتنظيم الدولي للإخوان الذي يشعر حاليًا بالخوف والفزع الشديد نتيجة تلك العملية التي قصمت ظهرهم؛ والتي ستؤدي بدورها إلى تشرذم الإرهابيين وإرباك حساباتهم وتحركاتهم الخبيثة ضد الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.





وقال "أبو العطا"، في بيان مساء اليوم الجمعة، إن القبض على القيادي الإخواني محمود عزت المرشد الفعلي لجماعة الإخوان سيتبعه سقوط الكثير من الخلايا النائمة خلال الفترة المقبلة وستحقق نتائج أمنية كبيرة؛ علاوة على أن القبض على هذا الصيد الثمين سيُسهم بشكل كبير في الكشف عن المعلومات التي تخص العمليات المسلحة التي انتهجتها الجماعة الإرهابية في مصر،ك.





وأوضح أن تلك الضربة ستحدث خللًا وارتباكًا كبيرًا داخل التنظيم الإرهابي؛ لأن القيادي الإخواني محمود عزت يُعد بمثابة العقل المدبر للتنظيم الإرهابي.





وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن القيادي الإخواني محمود عزت كنز معلوماتي كبير، يحوي خبايا وأسرار التنظي الإرهابي، والذي سيؤدي القبض عليه إلى تمكين الأجهزة الأمنية من توجيه ضربات موجعة للإرهاب الأسود لتجفيف منابعه والقضاء عليه نهائيًا، علاوة على الوصول إلى معلومات مهمة ستكون بمثابة وثائق تُهدد الجهات والأجهزة الداعمة لهذه العناصر والأطراف ذات العلاقة بالجماعة الإرهابية.





وأكد أن وزارة الداخلية وخاصة جهاز الأمن الوطني تبذل جهودًا كبيرة ومضنية في تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع الوطن والتصدي للجماعات الإرهابية والمخططات العدائية التي تستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار والنيل من مقدرات البلاد، والتي يترتب عليها حفظ الأمن الداخلي لمصر، وإجهاض العديد من العمليات الإرهابية التي تستهدف بها الجماعة ضرب أمن واستقرار الدولة المصرية.





ووجه رئيس حزب "المصريين"، تحية إجلال وتقدير وفخر برجال الشرطة الأوفياء في خدمة الوطن والشعب؛ الذين يبذلون كل غال ونفيس لحماية الوطن الغالي من جماعات الشر والظلام والتطرف والإرهاب، ويضحون بأنفسهم من أجل الحفاظ على هذا الوطن وأمنه واستقراره وإحباط مخططات الجماعة الإرهابية التي تحاول النيل من أمن واستقرار البلاد.





وشدد على أن جميع أجهزة الدولة تقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه أو يفكر في المساس والإضرار بأمن مصر القومي، موضحًا أن جموع المصريين يصطفون ويقفون صفًا واحدًا وعلى قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية العظيمة المُمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي للمضي قدما في بناء وإعلاء الراية الوطنية واستكمال مسيرة والبناء والتعمير والتنمية على كافة المستويات.





اعتبر النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب نائب رئيس حزب مستقبل وطن بمجلس النواب، أن نجاح الاجهزة الأمنية فى إلقاء القبض القيادى الاخوانى محمود عزت القائم باعمال المرشد العام لجماعة الاخوان الارهابية بمثابة ضربة وصفعة أمنية قوية سيكون لها تأثيره السلبي الكبير على تنظيم جماعة الاخوان الارهابية وتنظيمها الدولى.





ووجه " عابد " فى بيان له اليوم، تحية قلبية لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بصفة عامة وجهاز الامن الوطنى بصفة خاصة على هذه الضربة الأمنية الكبيرة التى اصابت جماعة الاخوان الارهابية وتنظيمها الدولى فى مقتل، مؤكدًا ان سقوط الارهابى محمود عزت بعد القبض عليه يضعف بشكل كبير تنظيم الإخوان لما له من تأثير معنوي كبير على صفوف الجماعة خاصة ان محمود عزت كان هو المخطط والمدبر الاول لجميع العمليات الارهابية داخل مصر.









وأكد النائب علاء عابد أن القبض على القيادي الإخواني محمود عزت احبط دعاوى التنظيم الكاذبة والمتكررة بأنه خارج البلاد، مشيرا الى أن سقوطه يعد بمثابة نجاح كبير للأجهزة الأمنية المصرية التي كانت له بالمرصاد، مشيرا الى أن سقوط القائم بأعمال المرشد العام كان بمثابة صدمة كبيرة للإخوان في الداخل وللتنظيم الدولي للجماعة في الخارج حيث سيسهم القبض عليه في الحد كثيرا من تأثير وقدرة الجماعة اضافة الى ان سقوط هذا الارهابى الخطير محمود عزت كان ضربة قاصمة لتنظيم الإخوان وستحدث إرباكا داخل صفوفه وفشل جميع مخططاته الإرهابية وسوف تكشف عن العديد من الأسرار الخطيرة خاصة بعد ضبط العديد من الاجهزة لدى محمود عزت خلال القبض عليه.





وقال النائب علاء عابد ان القبض على العقل المدبر للجماعة يعكس قوة أجهزة الدولة الأمنية التي كانت وستظل في حالة استنفار كامل لمواجهة الإرهابيين ولديها الجاهزية الكاملة لردع الخارجين عن القانون، والحفاظ على أمن البلاد مؤكدا الشعب المصري كله أصبح يعي ويدرك جيدا أن تنظيم جماعة الاخوان الارهابية لا يعمل لصالحه وانما يعمل لصالح دول وانظمة وقوى خارجية





كما، وجه حزب المؤتمر التحية والتقدير لوزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وبجميع أجهزتها بصفة عامة وجهاز الأمن الوطنى بصفة خاصة بعد نجاح العيون الساهرة فى القبض على القيادى الاخوانى الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية .





وأكد الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر أن هذا النجاح الكبير يضاف إلى الإنجازات الكبيرة للأجهزة الأمنية وسجلها الكبير فى مواجهة الإرهاب والإرهابيين وتصفية الخلايا الإرهابية، معتبرا هذا النجاح بمثابة صفعة قوية على وجوه جميع القيادات الارهابية الهاربة خارج مصر وتتخذ من الدول والأنظمة الداعمة للإرهاب ملاذا لمواصلة حربها الإرهابية ضد الدولة المصرية.





وقال " صميدة " فى تصريحات له اليوم ان الارهابى محمود عزت كان من أخطر الشخصيات الارهابية التي كان لها علاقة بعمليات العنف في مصر بعد عام 2013 وهو بمثابة كنز حقيقي للمعلومات وبخاصة أن تنظيم الإخوان تورط في أحداث عنف كثيرة في الداخل المصري مؤكدا ان الوثائق والمستندات التى كانت لدى الارهابى محمود عزت ستكون لها دورها الكبير فى كشف جميع المخططات الارهابية لهذه الجماعة المارقة.





وقال الربان عمر المختار صميدة إن إلقاء القبض عليه بعد عام 2013 يدل على ذكاء ونجاح أجهزة الأمن فى تتبع هذا الارهابى حتى الوصول والقبض علي هذه الرأس المدبرة لعشرات العمليات التي حدثت في مصر اضافة الى انه المسئول الاول عن أنشطة كثيرة قام بها التنظيم داخل وخارج الحدود المصرية لأنه كان هو القائم بأعمال مرشد الإخوان وهو الرجل الأول المسئول عن إدارة هذا التنظيم الإرهابى داخل مصر وخارجها بعد إلقاء القبض على المرشد السابق للجماعة محمد بديع.





و توجه المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد بخالص الشكر والتقدير لوزارة الداخلية وقطاع الأمن الوطني بعد نجاحهم في القبض على الزعيم الحقيقي لجماعة الإخوان الإرهابية والتنظيم الدولي الإرهابي محمود عزت.





وصرح موسى مصطفى بأن محمود عزت صيد ثمين معلوماتيا سيكشف المزيد من التفاصيل والمعلومات والتي ستؤدي لتورط دول مثل قطر وإيران وتركيا في الحوادث الإرهابية التي ارتكبت منذ سبع سنوات منذ سقوط نظام الإخوان الإرهابية في مصر.





وأعلن موسى مصطفى أن القبض على عزت ضربة موجعة جدا تقضي على ما تبقى من قوة لتنظيم إرهابي كل هدفه إرهاب العالم.





كما، ثمن حزب "المصريين الأحرار" برئاسة الدكتور عصام خليل، جهود الأجهزة الأمنية لحفظ و أستقرار الوطن وسلامة أراضيه، وآخرها اسقاط الضلع الثالث الرئيسي لجماعة الإخوان الإرهابية والقبض علي محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان الإرهابية.





وقال الحزب في بيان له، إن القبض علي القيادي الإرهابي المؤسس للجناح العسكري ضربة قاصمة للتنظيم وداعميه، الأمر الذى سيؤدي إلي مزيد من تشرذم الإرهابيين ويصيبهم بحالة هياج تستلزم إتخاذ كافة أشكال الحيطه والحذر.





وأضاف الحزب ، أن الدولة المصرية تبذل كافة الجهود المُضنية لبناء الدولة وإرساء دعائم الأستقرار ومواجهة كل المخططات العدائية التي تستهدف تقويض دعائم الأمن والأستقرار والنيل من مقدرات البلاد.





وحذر الحزب من الأنسياق خلف الشائعات التي سوف يتبني بثها الجماعات الإرهابية لمحاولة النيل من أستقرار البلاد.





وأكد أن أجهزة الدولة المصرية ساهرة علي سلامة الوطن ودحر كل تحركات الأعداء من الجماعات الإرهابية ومحركيها.





وأشار إلى أن مصر الصلده تقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بكل أركان الدولة المصرية الآبيه، مشددا علي أن جموع المصريين صفا واحدا خلف القيادة السياسية للمضي قدما في بناء وإعلاء الرايه الوطنية.





كما، ثمن حزب حماة الوطن قيام الأجهزة الأمنية بالقبض على القيادى الإخوانى الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان مختبئا بإحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس.





واشاد الفريق جلال الهريدى رئيس حزب حماة الوطن بالضربة الأمنية القوية التي وجهتها وزارة الداخلية ضد جماعة الإخوان بالقبض على القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان محمود عزت، والتي أفشلت المخطط الإرهابي للجماعة خلال الفترة المقبلة خاصة وأن القيادى الإرهابى يعد المسئول الأول عن تأسيس الجناح المسلح بالتنظيم الإخوانى الإرهابى والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية التى ارتكبها التنظيم بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو 2013 وحتى ضبطه.





وكان من أبرزها حادث اغتيال النائب العام الأسبق الشهيد هشام بركات وحادث اغتيال الشهيد العميد وائل طاحون وحادث اغتيال الشهيد أركان حرب عادل رجائى مضيفا أن المتهم أشرف على كافة أوجه النشاط الإخوانى الإرهابى ومنها ، الكتائب الإلكترونية الإخوانية التى تتولى إدارة حرب الشائعات وإعداد الأخبار المفبركة والإسقاط على الدولة بهدف إثارة البلبة وتأليب الرأى العام، فضلًا عن توليه مسئولية إدارة حركة أموال التنظيم وتوفير الدعم المالى له وتمويل كافة أنشطته واضطلاعه بالدور الرئيسى من خلال عناصر التنظيم بالخارج فى دعم وتمويل المنظمات الدولية المشبوهه واستغلالها فى لإساءة للبلاد ومحاولة ممارسة الضغوط عليها فى العديد من الملفات الدولية.





وأضاف رئيس الحزب أن نجاح قوات الأمن فى القبض على محمود عزت سيربك حسابا الإخوان وسيدخلنا فى مرحلة مهمة وحاسمة وجديدة فى القضاء على تنظيم الإخوان دوليا وأنه يشكل خطوة مهمة وثابتة فى القضاء على التنظيم الذى يعد التنظيم الأم لكل التنظيمات الإرهابية فى العالم مؤكدا أن سقوط محمود عزت سيتبعه سقوط الكثير من الخلايا النائمة لان عزت كنز معلومات وأهم معلومة هي مصدر التمويل ، وجماعة الإخوان ستعلن قائدا جديدا وربما تخفيه مثل داعش وربما يكون من الجيل الجديد.





وطالب الهريدى جموع المصريين بالتكاتف ومساندة الدولة فى حربها على الإرهاب والابلاغ عن أى عناصر تقوم بأعمال مريبة تعمل على إثارة الفوضى بالبلاد مؤكدا على الدعم الكامل لمؤسسة الرئاسة والقوات المسلحة والشرطة حفاظا على الأمن القومي المصرى.





وفى السياق ذاته، قال أحمد مهنى، عضو المجلس الرئاسى والأمين العام لحزب الحرية المصرى، إن القبض على الإخواني الإرهابي الهارب محمود عزت هى ضربة قاسمه من رجال الأمن المخلصين الساهرين على أمن وآمن الوطن، فهي ضربة للجماعة الإرهابية ونهاية لتنظيم ومخططات الشر.





وأضاف مهني، أن الإرهابي محمود عزت يعتبر قائد الجناح العسكري داخل الجماعة وهو المخطط الرئيسي للعمليات الإرهابية التي شهدها الوطن، فهو العقل المدبر لكل جرائم التنظيم في الداخل والخارج منذ القبض على ‎المرشد الجماعة الإرهابية محمد بديع في ٢٠١٣، مشيرا الى أن عناصر جماعة الإرهابية ان تستخرج شهادة وفاتها.





وأكد مهني إن الجماعة الإرهابية اتخذت موقفا عدائىا ضد الدولة المصرية خلال اعتصام رابعة والنهضة المسلحين والي طلك الحين من محاولات مستميته من تجل تشويه صورة مصر فى الداخل والخارج والمحافل الدولية، في محاولة لاحراج مصر وقادتها خارجيا .