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مفتى الديار المصرية: برد على اتصالات السائلين عن الفتوى بنفسى.. فيديو

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:57 م
الدكتور شوقى علام
الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية
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أسامة علي
قال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، إنه يرد بنفسه فى بعض الأحيان على اتصالات السائلين عن الفتوى من دار الإفتاء دون أن يعلموا أنه الذى يجيبهم. 

وأكد علام خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق، ضرورة الإنصات الجيد للسائلين، لافتا إلى أن زيادة أعداد الفتاوى هذا العام عن العام السابق دليل على الثقة بين السائلين ودار الإفتاء.


وأضاف علام أن الجماعات الإرهابية عملت خلال فترة طويلة على زعزعة الثقة بين الشعب المصري ومؤسسات الدولة، معقبا: "دار الإفتاء مؤسسة من مؤسسات الدولة ونالها نصيب مما فعلته الجماعات الإرهابية".

وأكد مفتى الديار المصرية، أن إقبال المواطنين على دار الإفتاء أمر إيجابي وليس سلبيا، مشيرا إلى أن المواطن المصرى يحب التدين الكامل.
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