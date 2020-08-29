شاهد.. الآلاف يتظاهرون في واشنطن ضد العنصرية وعنف الشرطة

تجمع آلاف الأمريكيين، اليوم الجمعة، في واشنطن، لإحياء الذكرى السابعة والخمسين للمسيرة الشهيرة التي ألقى فيها زعيم الحركة المطالبة بالحقوق المدنية، مارتن لوثر كيج، خطابه التاريخي الذي حمل عنوان "لدى حلم".





‘It's never been more clear than change right now is happening, right now, because we demand it,’ said George Floyd's brother, Philonise Floyd, as he spoke at the #MarchOnWashington demanding racial equality. Watch the full program: https://t.co/R9FayDTd1t pic.twitter.com/IUX9bfrGBh — Reuters (@Reuters) August 28, 2020





الأمريكيون المشاركون في المسيرة رفضعوا شعارات ضد العنصرية واحتجوا على وحشية الشرطة، حتى أنهم اطلقوا على التظاهرة اسم "ارفعوا ركبتكم عن أعناقنا.





وشارك نحو 7 آلاف في المسيرة المطالبة بإنهاء العنف الذي تمارسه الشرطة ضد السود، بعد سلسلة من الأخطاء الفادحة التي أعادت فتح الجراح العرقية في الولايات المتحدة الأمريكية.





وطالب الأمريكيون بالمساواة بين جميع مكونات المجتمع الأمريكي، فيما ارتدوا قمصانا كتب عليها "حياة السود مهمة" و" ما الذي سيتطلبه الأمر؟".





وقال دون كارلايل، وهو أمريكي من أصل أفريقي في الخمسين من عمره : "نحن ننتظر المساواة منذ 300 عام. نحن بناة هذا البلد من الناحية العملية وما زلنا نعامل بلا إنصاف".



