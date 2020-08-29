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أخبار العالم

شاهد.. الآلاف يتظاهرون في واشنطن ضد العنصرية وعنف الشرطة

السبت 29/أغسطس/2020 - 12:35 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
تجمع آلاف الأمريكيين، اليوم الجمعة، في واشنطن، لإحياء الذكرى السابعة والخمسين للمسيرة الشهيرة التي ألقى فيها زعيم الحركة المطالبة بالحقوق المدنية، مارتن لوثر كيج، خطابه التاريخي الذي حمل عنوان "لدى حلم".


 الأمريكيون المشاركون في المسيرة رفضعوا شعارات ضد العنصرية واحتجوا على وحشية الشرطة، حتى أنهم اطلقوا على التظاهرة اسم "ارفعوا ركبتكم عن أعناقنا.

وشارك نحو 7 آلاف في المسيرة المطالبة بإنهاء العنف الذي تمارسه الشرطة ضد السود، بعد سلسلة من الأخطاء الفادحة التي أعادت فتح الجراح العرقية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وطالب الأمريكيون بالمساواة بين جميع مكونات المجتمع الأمريكي، فيما ارتدوا قمصانا كتب عليها "حياة السود مهمة" و" ما الذي سيتطلبه الأمر؟".

وقال دون كارلايل، وهو أمريكي من أصل أفريقي في الخمسين من عمره : "نحن ننتظر المساواة منذ 300 عام. نحن بناة هذا البلد من الناحية العملية وما زلنا نعامل بلا إنصاف".

وتشهد التظاهرة مشاركة عائلة جورج فلويد، وكذلك العديد من أقارب أمريكيين سود قتلتهم الشرطة، بالإضافة إلى جاكوب بليْك الذي أصيب بجروح بليغة منذ أيام في كينوشا، في شمال البلاد، فيما لم يتم بعد إلقاء القبض على الشرطي الذي أطلق سبع رصاصات في ظهر الرجل أو تُوجه اتهامات له.
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