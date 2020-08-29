أخبار الفن | حادث منال سلامة وابن ماجد المصري.. مدحت العدل يتنمر على سعد الصغير.. فيديوهات فاضحة لـ دانا جبر

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:
حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الساعات الماضية، بعد تداول صور وفيديوهات فاضحة للفنانة السورية دانا جبر، وانتشرت بشكل مكثف على وسائل التواصل الاجتماعي، لاسيما تطبيق انستجرام.
بصوت خافت يغلب عليه التعب، أكدت الفنانة منال سلامة، في تصريح مقتضب لـ صدى البلد، إنها تعرضت لحادث سير صباح اليوم الجمعة 28 أغسطس، بطريق مدينة العلمين الجديدة، بعد انقلاب سيارتها.
لا تزال حالة كبيرة من الجدل تسيطر على نشطاء السوشيال ميديا، بعد انتشار صور وفيديوهات عقد قران علياء ابنة الفنان الراحل خالد صالح، وذلك بسبب خروج أخيها الفنان أحمد خالد صالح، بتصريح صحفي أمس الخميس، لأحد المواقع الإخبارية ينفي فيه زفاف شقيقته «علياء»، لافتًا إلى أن الصور من مناسبة عائلية فقط.
تصدر هاشتاج #مدحت_العدل_متنمر ، مؤشرات البحث على موقع التدوينات القصيرة تويتر، بعد ساعات من تدوينة الكاتب مدحت العدل، التي سخر فيها من المطرب الشعبي سعد الصغير، بسبب كرة القدم، وتنمر عليه باعتباره واحدا من مشجعي النادي الأهلي.
حالة كبيرة من الجدل، أثيرت في الأيام الماضية بعد الكشف عن طبيب أسنان يتحرش بالرجال في الإسكندرية، بل وقيامه بالتحرش بـ المشاهير ونجوم الفن، باعتباره طبيب كبير ويحظى بشهرة واسعة ويتجه له معظم نجوم الوسط الفني.
أعلن آدم (ابن الفنان ماجد المصري)، عبر خاصية القصص -ستوري- على حسابه الشخصي بتطبيق انستجرام، عن تعرضه لحادث سير، أثناء تلقيه سيارة جولف مع صديقيه في الساحل الشمالي.