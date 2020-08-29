أخبار الفن | حادث منال سلامة وابن ماجد المصري.. مدحت العدل يتنمر على سعد الصغير.. فيديوهات فاضحة لـ دانا جبر

بصوت خافت يغلب عليه التعب، أكدت الفنانة منال سلامة، في تصريح مقتضب لـ صدى البلد، إنها تعرضت لحادث سير صباح اليوم الجمعة 28 أغسطس، بطريق مدينة العلمين الجديدة، بعد انقلاب سيارتها.

لا تزال حالة كبيرة من الجدل تسيطر على نشطاء السوشيال ميديا، بعد انتشار صور وفيديوهات عقد قران علياء ابنة الفنان الراحل خالد صالح، وذلك بسبب خروج أخيها الفنان أحمد خالد صالح، بتصريح صحفي أمس الخميس، لأحد المواقع الإخبارية ينفي فيه زفاف شقيقته «علياء»، لافتًا إلى أن الصور من مناسبة عائلية فقط.



