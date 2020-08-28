ظهرت شبه عارية.. رد فعل دانا جبر على صورها وفيديوهاتها الفاضحة

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ولم تقم دانا جبر، بأي رد مباشر على الصور والفيديوهات الفاضحة التي تم تسريبها لها، وهي تظهر بملابس داخلية مرة، ومرة أخرى تظهر مع شخص آخر، زعم البعض أنه فنان عربي.





وقامت دانا جبر، بنشر عدة صور (سكرين شوت) عبر خاصية ستوري انستجرام، تظهر تعليقات من بعض المتضامنين معها، ولكنها لم تنشر أو ترد على التعليقات المهاجمة لها.



