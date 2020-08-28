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فن

ظهرت شبه عارية.. رد فعل دانا جبر على صورها وفيديوهاتها الفاضحة

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 05:03 م
دانا جبر
دانا جبر
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سعيد فراج
حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الساعات الماضية، بعد تداول صور وفيديوهات فاضحة للفنانة السورية دانا جبر، وانتشرت بشكل مكثف على وسائل التواصل الاجتماعي، لاسيما تطبيق انستجرام. 

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ولم تقم دانا جبر، بأي رد مباشر على الصور والفيديوهات الفاضحة التي تم تسريبها لها، وهي تظهر بملابس داخلية مرة، ومرة أخرى تظهر مع شخص آخر، زعم البعض أنه فنان عربي. 

وقامت دانا جبر، بنشر عدة صور (سكرين شوت) عبر خاصية ستوري انستجرام، تظهر تعليقات من بعض المتضامنين معها، ولكنها لم تنشر أو ترد على التعليقات المهاجمة لها. 

وتصدرت دانا جبر، مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل، بعد انتشار صور وفيديوهات شبه عارية لها على انستجرام، وباقي مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مكثف. 
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