والدها حاول قتلها.. فنانة شابة تكشف واقعة إرغامها على الزواج

تريبتى شانخدار، عن صمتها لتكشف عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام عن واقعة إرغامها على الزواج. في مفاجأة صادمة هزت أرجاء الوسط الفني في الهند، خرجت الفنانة والراقصة الهندية الشابة





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وظهرت تريبتى شانخدار - ذات الـ19 عامًا، وهي تبكي في فيديو نشرته عبر تطبيق انستجرام، وزعمت أن والدها حاول قتلها، لإرغامها وإجبارها على الزواج من شخص لا تريده، لكنها رفضت.





وأوضحت تريبتى، أن والدها عرض عليها الزواج من شخص لا تريده، وحينما رفضت، قابلها بالضرب وشد شعرها، وطالبها بإعادة الأموال التي حصلت عليها منه للسفر إلى العاصمة الهندية مومباي، للعمل في الفن.



