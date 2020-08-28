اقلع هديلك حقنة.. طبيب أسنان يتحرش بالنجوم.. كشفه عباس أبو الحسن وفضحه تميم يونس





البداية جاءت من الفنان عباس أبو الحسن، الذي فضح هذا الطبيب في منشور له على فيسبوك، كتب فيه: «هذا المجتمع النائم لقرون فوق أحراش كامنة من الازدواجية والصمت المخزي عليه ان يصحو وينتفض ويواجه خوفه المتجذر من التقدم بالشكوى عندما يكون الأمر متعلقا بالتعرض لتحرش أو اعتداء جنسي ، وطالما بنتكلم على التحرش ، فهناك يحيا بيننا مجرم جنسي في هيئة دكتور أسنان مشهور .. بس شهرته تتلخص على مدى تاريخه كله - اكتر من ٣٥ سنةً - بالتحرش الجنسي بالمئات من الشباب والرجالة بمنتهي السفالة والقذارة».





وتابع قائلًا: « وفي معظم الوقائع دي بيقوم هذا المتحرش المريض بالتحرش في عيادته وفي الأماكن العامة ، وفي معظم الوقائع تعرض فيها للضرب والإهانة ومسح البلاط به والغريب انه لا يعترض ويتلقي جزاءة بمنتهي الأريحية ولا يرتدع ، ويدور علي ضحية جديدة . . فلو ان الفتيات والنساء اللي بيتعرضوا للتحرش بيسكتوا خوفا من الفضيحة والقيل والقال في مجتمع نميمي لا يرحم ويحاول إلقاء جزء من المسؤلية علي الفتاة نفسها ، فمبالك الأولاد والذكور اللي هايترعبوا ان اسمهم يزج به بتحرش ذكر آخر والتريقة عليه طبعًا والسخرية وكمان التلسين والتلميح الرخيص نتاج ثقافة المجتمع الذكوري لان دة اللي احنا فالحين فيه».

كما أضاف قائلًا: « فبيكتفوا بانهم يدوله اللي فيه النصيب وانهم يفضحوه في قعدات خاصة وهو بيعتمد على هذا الخوف ..طب انا ليه متاكد من كدة وليه بقول دة دلوقتي ، لاني عاصرت وقائعه من عقود ، لكني قابلت آخر كام شهر أربعة أصدقاء ومعارف عمل كدة معاهم مؤخرا وكثيرون غيرهم ، واعرفهم شخصيا حصل لهم وقائع مماثلة مع هذا المعتدي الدنئ ، والأخطر ان هذه الحشرة المريضة مستمر في نشاطه المستتر خلف عيادته وعامل إعلانات ويفط بمئات الآلاف عشان يجيب زبائن جدد . القادرين والكبار هايعرفوا ياخدوا حقهم بإيديهم لانه عجوز ضئيل ومافهوش قلم اصلا».

بينما إختتم حديثه: « لكن هناك أهالي بحسن نيه وبجهل تام عن حقيقته هايودوله اولادهم الذكور العيادة ، وسيتعرض هؤلاء الأولاد والأطفال لصدمة نفسية مزلزلًة ستترك آثارها المدمرة عليهم ربما العمر كله . د/ بـ . س .. ضربك واهانتك مش كفاية ولا تردع نفسك الحقيرة..وانا مرمطت بسمعتك في الوحل علنا واتحداك ان تقاضيني ! أما انا فأعدك اني لدي ستة أشخاص لديهم الشجاعة والوعي بتحريك دعوي قضائية ضدك وسأجمع عدد آخر من الشهادات ضدك وسأعمل جاهدا علي إيقافك عن العمل وسجنك لتنتهي في مزبلة التاريخ انت وأمثالك . اللي عنده الشجاعة للانضمام الي الدعوي يبعتلي علي الإنبوكس . رجاء حذروا الآخرين . لا اريد تعليقات .. عايز رجالة يتعدون ذاتهم ليوقفوا هذا المختل المجرم الحقير».





وقبل يومين، تطرق الفنان تميم يونس، إلى نفس الطبيب، وكشف عن اسمه صراحة، بدلًا من استخدام رموز تشير إلى اسمه (ب . س)، فوى تفاصيل تعرضه للتحرش على يد طبيب الأسنان المشهور.





وقال تميم يونس فى مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يروى فيها عن واقعة تعرضه للتحرش : «تعرضت فى سن 22 عاما للتحرش من قبل طبيب اسنان حيث كنت أرغب في إجراء عملية بفمى وهو كان طبيب عائلة خطيبتى » .

وأضاف تميم قائلا: « وفور وصولى قام بسؤالى عدد من الأسئلة وذلك أثناء وضعى فى البنج بعدها وجدته يتحرش بى ويمسك ببعض المناطق الحساسة وهو أمر اندهشت له كثيرا بعدما طلب مني خلع البنطال لأخذ حقنة».





وأوضح تميم قائلا : «قاومته كثيرا ولكنه قرر أن يقنعنى بانى غير متزن وتحت تأثير المخدر وهو أمر لم يكن صحيحا »، واختتم كلامه قائلا : « الله يكون فى عون الفتيات اللاتي لم يستطعن البوح بهذه الأمور الى أهلن».

حالة كبيرة من الجدل، أثيرت في الأيام الماضية بعد الكشف عن طبيب أسنان يتحرش بالرجال في الإسكندرية، بل وقيامه بالتحرش بـ المشاهير ونجوم الفن، باعتباره طبيب كبير ويحظى بشهرة واسعة ويتجه له معظم نجوم الوسط الفني.