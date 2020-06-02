عباس أبو الحسن: تصوير مسلسلات رمضان فى كورونا عبث سيذكره التاريخ

ربنا يشفيها ويقومها بالسلامة وكلنا ندعو لها .. لكن وحط تحت لكن مائة خط !! ماذا سيكون حال وموقف وشكل وإحساس وضمير كل من اشترك في جريمة تصوير أعمال رمضان في عز وباء الكورونا وهمه ٣٠ واحد مكربسين لشهور فوق بعض داخل أوضه ٣٠ متر بلا منفذ هواء وبلا حماية مطلقة ل فوق ال ١٦ ساعة يوميا ؟! ..ماذا سيكون تبريرهم لو انتقلت الفنانة رجاء الجداوي الي جوار ربها علي اثر اصابتها بالوباء اللعين ..وهل كان يستاهل ؟ هذا المستوي المخزي من غالبية الأعمال ؟ أين كانت الدولة واين كانت النقابات واين كانت الرقابة ؟! عبث سيذكره التاريخ ويسخر منه . لو دة حال المثقفين والفنانين والقادرين مينفعش بني آدم بيعاتب او بيسخر من غلابة محتشدة في الأسواق والمواصلات تحت وطأة لو مشتغلش مش هياكل لا هو ولا عيلته ومعندوش بديل ولا دولة تساعده ولا مدخرات ولا خرة ورزقه من ايده علي بقه !!".





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وكانت الفنانة رجاء الجداوي أصيبت بفيروس كورونا في أول أيام عيد الفطر المبارك، ونقلت إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية فجر أول يوم، وحالتها مستقرة، ولكن ما بين ارتفاع وانخفاض مستمر في درجة الحرارة.





كما تداول عدد من نشطاء السوشيال ميديا، صورة للفنانة القديرة رجاء الجداوي، ظهرت فيها على سرير مستشفى العزل الصحي في أبو خليفة بالإسماعيلية، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.





من جهة أخرى، انطلقت حملة شائعات واسعة على السوشيال ميديا في الساعات الماضية، عن وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، بعد يوم واحد من مكوثها في مستشفى العزل بالإسماعيلية، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.







