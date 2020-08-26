تميم يونس يروى واقعة تعرضه للتحرش من طبيب أسنان





وأضاف تميم قائلا : وفور وصولى قام بسؤالى عدد من الأسئلة وذلك أثناء وضعى فى البنج بعدها وجدته يتحرش بى ويمسك ببعض المناطق الحساسة وهو أمر اندهشت له كثيرا".





وأوضح تميم قائلا : "قاومته كثيرا ولكنه قرر أن يقنعنى بانى غير متزن وتحت تأثير المخدر وهو أمر لم يكن صحيحا".





واختتم يونس كلامه قائلا : الله يكون فى هون الفتيات اللاتي لم يستطعن البوح بهذه الأمور الى أهلن.

وقال تميم يونس فى مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يروى فيها عن واقعة تعرضه للتحرش : "تعرضت فى سن 22 عاما للتحرش من قبل طبيب اسنان حيث كنت أرغب في إجراء عملية بفمى وهو كان طبيب عائلة خطيبتى" .