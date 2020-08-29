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أخبار العالم

بعد إقالته.. مليشيات باشاغا تنشر الفوضى بمصراتة في ليبيا.. فيديو

السبت 29/أغسطس/2020 - 03:25 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
نشرت صحيفة "المرصد" الليبية، اليوم السبت، لقطات مصورة توثق لحظة مهاجمة مليشيات موالية لوزير داخلية حكومة الوفاق غير الشرعية، فتحي باشاغا، لمبان في مدينة مصراتة، وذلك اعتراضا على إقالته من جانب رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج. 

وأمس الجمعة، أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في ليبيا، إيقاف وزير الداخلية فتحي علي باشا آغا عن العمل وتحويله للتحقيق الإداري.

وأضاف البيان: "قرر المجلس وقف وزير الداخلية المفوض فتحي علي باشا آغا احتياطيًا عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس الرئاسي خلال أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ صدور القرار".

وتابع: "يتم التحقيق مع وزير الداخلية المفوض بشأن التصاريح والأذونات، وتوفير اللازم للمتظاهرين، والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها، والتي شهدتها مدينة طرابلس وبعض المدن الأخرى خلال أيام الأسبوع الماضي، والتحقيق في أية تجاوزات ارتكبت بحق المتظاهرين".

وردًا على القرار قال باشاغا  إنه موافق على المثول للتحقيق الذي أمر به رئيس الحكومة، فايز السراج، شرط أن تكون جلسة علنية منقولة على الهواء مباشرة. 

ونقلت صحيفة "المرصد" عن الوزير المقال قوله: " الشعب الليبي هو مصدر الشرعية وموافق  على المثول للتحقيق شرط أن تكون جلسة علنية منقولة على الهواء مباشرة عبر الإعلام".

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