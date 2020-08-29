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فن

لما تجيب ست بـ 100 راجل معاك في خناقة... بدرية طلبة تمازح جمهورها بفيديو كوميدي

السبت 29/أغسطس/2020 - 04:02 ص
بدرية طلبة
بدرية طلبة
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة بدرية طلبة فيديو جديد كوميدي من احد افلامها  وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلّقت بدرية طلبة على الفيديو قائلة: لما تجيب ست بـ 100 راجل معاك في خناقة 
إيه يا ولا إنت يا إللي شبه الكورة الفوتبول 

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ويُذكر أن الفنانة بدرية طلبة شاركت في مسلسل البرنس خلال شهر رمضان الماضي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

وشارك فى بطولة العمل، كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس"، و"رضوان البرنس" الذي يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكرى فى ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه؛ ما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.
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