مباحث النت هتتصرف.. بدرية طلبة تهدد المتنمرين بها على إنستجرام.. شاهد

وجهت الفنانة بدرية طلبة رسالة تحذير لاصحاب التعليقات الساخرة وغير محترمة على حد وصفها، عبر حسابها بموقع"إنستجرام" وهددت بأنها ستتخذ الاجراءات القانونية.

وكتبت بدرية طلبة قائلة :"المتابعين المحترمين على دماغي ولهم كل الاحترام لكن اللي عاملي متابعة علشان يتنمر ويستظرف ويقل أدبه ميزعلش من رد فعلي".



وأضافت بدرية طلبة :"مفيش حاجة اسمها عيب الفنان يرد على المتابعين، لا مش عيب لأني بني أدمة بحس وعندي دم وعندي كرامة وليا أهل يزعلوا عليا، خلينا نحترم بعض، متدخلش على بوست تشتمني في تعليق وتقول حقك ودا رأيك، لا حضرتك ممكن تقول رأيك بأدب وأنا حرد عليك بردو بكل أدب، أحترم تحترم".





يذكر أن بدرية طلبة ، خاضت السباق الرمضاني الماضي 2020 بمسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.



"البرنس" بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش.





