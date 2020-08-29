أكاديمية الأوسكار تنعى بطل Black Panther

نعت الصفحة الرسمية لـ أكادمية الأوسكار على موقع فيس بوك النجم الأسمر شادويك بوسمان عقب وفاته عن عمر ناهز الـ43 عاما.

وشارك الراحل في فيلم المخرج سبايك لي الأخير Da 5 Bloods والذي تم طرحه مؤخرا عبر شبكة نتفليكس.





الفيلم من تأليف داني بيلسون وبول ديميو وكيفين ويلموت وسبايك لي، وهو من بطولة ديلروى ليندو، جوناثان ماجورز، كلارك بيتيرز، نورم لويس، إزاياه وايتلوك جونيور، ميلانى ثيري.وشارك في التمثيل، بول والتر هوسير، جاسبر باكونين، جونى تراينجين، لي يان، نجيين نجوك لام، ساندى هونج فام، مع جون رينو والراحل شادويك بوسمان.

بوسمان هو

فنان من اصول افريقية ولد فى جبال بلو ريدج أندرسون، ولاية كارولينا الجنوبية من اب يعمل بالتنجيد وام ممرضة، ثم التحق بجامعة " هاورد " وتخرج منها وبدء فى مهنته كمخرج وممثل

حيث اخرج العديد من الأفلام القصيرة، ومن أشهر أعماله: "The Kill Hole " و "42" و "Draft Day " و "Gods of Egypt" بالأضافة الى اطلالته بعالم "مارفيل" بشخصية Black Panther