دول غرب إفريقيا تطالب بسرعة تشكيل حكومة لمواجهة التحديات التي تواجه مالي

دعا رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بسرعة تشكيل حكومة لمواجهة مختلف التحديات التي تواجه مالي.



وطالب قادة الإيكواس - في بيان ختامي للقمة التي عقدت بينهم عبر الفيديو الليلة الماضية وبثته وكالة الأنباء المالية - بالإسراع بتشكيل حكومة للتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية في غضون 12 شهرا، مؤكدين ضرورة ألا يكون هناك أي هيكل عسكري فوق رئيس المرحلة الانتقالية.



ومن جانبه، أكد رئيس الدولة النيجيري إيسوفو محمدو - الذي تلا البيان الختامي - أهمية إنشاء انتقال مدني فوري بالتشاور مع المحكمة الدستورية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وجميع الجهات الفاعلة الأخرى المعنية، كما أكد ضرورة تعيين شخصية مدنية كرئاسة انتقالية ولن تكون مرشحة في الانتخابات الرئاسية المقبلة وتعيين رئيس وزراء مدني (رئيس حكومة) لن يكون مرشحا في الانتخابات الرئاسية المقبلة.