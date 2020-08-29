AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط عاطلين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة الشقق بسوهاج

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:30 ص
صدى البلد
Advertisements
مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية، في إعادة مسروقات وضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى جرائم سرقة الشقق السكنية.

وتبلغ لقسم شرطة طهطا بمديرية أمن سوهاج من (أحد المواطنين- مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة الشقة الخاصة به عقب عودته من السفر .

تم تشكيل فريق بحث جنائى بالإشتراك مع قطاع الأمن العام أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب تلك الواقعة (عاطلين - مقيمان بدائرة القسم– لأحدهما معلومات جنائية).

 عقــب تقنـــين الإجـــراءات تم ضبــطهم وبمواجهتهما إعتـرفــا بقيامهما بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما تخصص فى إرتكاب جرائم سرقة الشقق السكنية والتصرف فى المسروقات ببيعها لدى عملائهما وإقتسام حصيلتها.. وتم بإرشادهما ضبط المسروقات وهى عبارة عن (أجهز وأدوات منزلية مختلفة).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تخصصت في سرقة مواتير المياه .. سقوط عصابة بالنزهة

ارتكبوا 10 جرائم.. ضبط عصابة لسرقة المساكن بالدقهلية

ضبط عصابة سرقة الدراجات النارية بالشرقية

ترشيحاتنا

احذر..ارتداء الكمامة بهذا الشكل يزيد من الإصابة بكورونا

بعد جولة السيسي.. أسعار أهم 7 سيارات عالمية تعمل بالغاز الطبيعي في السوق المصري| فيديو وصور

لن نعطي إنذارات أخرى..السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة للمخالفين

لن يتوقف مجددا وحارات مخصصة للإسعاف والمطافي والـ BRT.. ماذا تفعل الدولة بالطريق الدائري؟

جنش ينشر صورة له برفقة سعد سمير: التيشرت عالمي

ترامب رخيص وابنة معتوه.. تسريبات جديدة لشقيقة الرئيس الأمريكي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كل يوم فستان.. ياسمين صبري تستعرض أناقتها في اليونان

من الأعلى.. لقطات حية لـ مشروع توسعات الطريق الدائري بالمنيب

بعد جولة السيسي.. أسعار أهم 7 سيارات عالمية تعمل بالغاز الطبيعي في السوق المصري| فيديو وصور