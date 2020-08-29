ضبط عاطلين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة الشقق بسوهاج

نجحت الأجهزة الأمنية، في إعادة مسروقات وضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى جرائم سرقة الشقق السكنية.







وتبلغ لقسم شرطة طهطا بمديرية أمن سوهاج من (أحد المواطنين- مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة الشقة الخاصة به عقب عودته من السفر .





تم تشكيل فريق بحث جنائى بالإشتراك مع قطاع الأمن العام أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب تلك الواقعة (عاطلين - مقيمان بدائرة القسم– لأحدهما معلومات جنائية).





عقــب تقنـــين الإجـــراءات تم ضبــطهم وبمواجهتهما إعتـرفــا بقيامهما بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما تخصص فى إرتكاب جرائم سرقة الشقق السكنية والتصرف فى المسروقات ببيعها لدى عملائهما وإقتسام حصيلتها.. وتم بإرشادهما ضبط المسروقات وهى عبارة عن (أجهز وأدوات منزلية مختلفة).





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



