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حوادث

ارتكبو ١٢ جريمة .. ضبط عصابة سرقة الشقق بالسويس

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:39 ص
عصابة سرقة الشقق
عصابة سرقة الشقق
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية ، من ضبط سلاح نارى وكمية من المواد المخدرة بحوزة عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بالسويس.

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس عقب تقنين الإجراءات من ضبط (طبنجة "معدلة" - 4 طلقات من ذات العيار - ألعاب نارية  - 3 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر- 14 جرام من الهيروين المخدر) بحوزة (6 عاطلين – لثلاثة منهم معلومات جنائية - مُقيمين بدائرة قسم شرطة فيصل ).

بمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات إعترفوا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة المساكن بأسلوب "التسلق والكسر" مُتخذين من دائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

وأقروا بإرتكابهم (12) واقعة بدائرة القسم ، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية"  (عاطل - مقيم بدائرة القسم ) "أمكن ضبطه" ، وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهمين وأرشد عن المسروقات.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى حوادث السرقة.

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