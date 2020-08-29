الأهلي يدافع عن لقبه أمام الزمالك فى نصف نهائى كأس مصر للكرة الطائرة

تتجه انظار عشاق الكرة الطائرة مساء اليوم إلى مواجهة الأهلي والزمالك التي تجمع بينهما فى إطار مباريات نصف نهائي كأس مصر.







وتأهل فريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي إلى دور قبل النهائي لكأس مصر بعد فوزه على الشمس بنتيجة 3-0 في عدد الأشواط، ضمن المباراة التي أقيمت بينهم في دور الثمانية.





بينما تأهل الزمالك الى هذا الدور بعد فوزه على الداخلية في دور الثمانية يوم الإثنين الماضي بنتيجة 3-1.





وستجمع المباراة الثانية في دور قبل النهائي لكأس مصر بين الاتحاد السكندري وطلائع الجيش.



