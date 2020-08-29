AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: القبض على محمود عزت ضربة موجعة لجماعة الإخوان الإرهابية

السبت 29/أغسطس/2020 - 01:01 م
محمود عزت
محمود عزت
Advertisements
فريدة محمد
وجه الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى التحية للواء محمود توفيق وزير الداخلية والأجهزة الأمنية بعد نجاحها فى القبض على القيادى الإخوانى الارهابى الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان معتبرا هذا النجاح بمثابة ضربة موجهة وقوية لجماعة الاخوان الارهابية.

وقال " حساسين " فى بيان أصدره اليوم،إن الارهابى محمود عزت كان يعد بمثابة كاتم أسرار جماعة الاخوان الارهابية وكان هو المدبر الرئيسى للعمليات الارهابية والاجرامية التى كانت تقوم بها العناصر الارهابية من جماعة الاخوان الارهابية،لافتا إلى أن الارهابى محمود عزت كان يحرك تنظيم جماعة الاخوان الارهابية بعد قيامه باعمال المرشد العام لهذه الجماعة المارقة بعد أن اسقط الشعب المصرى العظيم جماعة الاخوان الارهابية فى الثورة الشعبية الخالدة للمصريين فى 30 يونيو عام 2013.

وأعرب الدكتور سعيد حساسين عن ثقته التامة فى أن تواصل الاجهزة الأمنية نجاحاتها فى تصفية جميع الخلايا الارهابية مناشدا جميع المصريين مساندة جهود الاجهزة الأمنية فى الابلاغ الفورى عن اى تحركات لكل من ينتمون لجماعة الاخوان الارهابية وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات الارهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة وأكد ان الاجهزة الأمنية خاصة جهاز الامن الوطنى سيكون بالمرصاد لهذه الجماعة المارقة حتى يتم القضاء نهائيا على جميع أعضائها لتتخلص مصر من قوى الشر والضلال والظلام والارهاب.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القبض على محمود عزت.. أبو حامد: مسئول عن العمليات الإرهابية بعد 30 يونيو

فرج عامر: محمود عزت مستودع معلومات عن الجماعة الإرهابية ونشاطها

بعد القبض على محمود عزت.. برلمانيون: الدولة تلاحق الإرهاب في الداخل.. وتتابع تحركات الإخوان بالخارج لمكافحة داعميهم بمصر

برلمانية المؤتمر: القبض على محمود عزت أصاب الإخوان بالفزع والصدمة

برلمانى: القبض على القيادى محمود عزت سيكشف أسرار الإرهابية

عربية النواب: القبض على القيادى محمود عزت ضربة النهاية لسقوط الإرهابية

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم السبت 29 أغسطس 2020 والقنوات الناقلة.. أرسنال يواجه ليفربول.. والأهلي في ضيافة المصري

لن نعطي إنذارات أخرى..السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة للمخالفين

إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2020 غدا عبر هذا الرابط

الأهلي يدافع عن لقبه أمام الزمالك فى نصف نهائى كأس مصر للكرة الطائرة

أمير مرتضى: فوجئنا باستبدال مسحات كورونا بتحليل الدم.. والغضب ‏يعم جميع الأندية

كيلو الفراخ بـ 16 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ بنطلون غريب.. أسما شريف منير تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

كل يوم فستان.. ياسمين صبري تستعرض أناقتها في اليونان

من الأعلى.. لقطات حية لـ مشروع توسعات الطريق الدائري بالمنيب