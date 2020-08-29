برلماني: القبض على محمود عزت ضربة موجعة لجماعة الإخوان الإرهابية

وجه الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى التحية للواء محمود توفيق وزير الداخلية والأجهزة الأمنية بعد نجاحها فى القبض على القيادى الإخوانى الارهابى الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان معتبرا هذا النجاح بمثابة ضربة موجهة وقوية لجماعة الاخوان الارهابية.





وقال " حساسين " فى بيان أصدره اليوم،إن الارهابى محمود عزت كان يعد بمثابة كاتم أسرار جماعة الاخوان الارهابية وكان هو المدبر الرئيسى للعمليات الارهابية والاجرامية التى كانت تقوم بها العناصر الارهابية من جماعة الاخوان الارهابية،لافتا إلى أن الارهابى محمود عزت كان يحرك تنظيم جماعة الاخوان الارهابية بعد قيامه باعمال المرشد العام لهذه الجماعة المارقة بعد أن اسقط الشعب المصرى العظيم جماعة الاخوان الارهابية فى الثورة الشعبية الخالدة للمصريين فى 30 يونيو عام 2013.





وأعرب الدكتور سعيد حساسين عن ثقته التامة فى أن تواصل الاجهزة الأمنية نجاحاتها فى تصفية جميع الخلايا الارهابية مناشدا جميع المصريين مساندة جهود الاجهزة الأمنية فى الابلاغ الفورى عن اى تحركات لكل من ينتمون لجماعة الاخوان الارهابية وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات الارهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة وأكد ان الاجهزة الأمنية خاصة جهاز الامن الوطنى سيكون بالمرصاد لهذه الجماعة المارقة حتى يتم القضاء نهائيا على جميع أعضائها لتتخلص مصر من قوى الشر والضلال والظلام والارهاب.







