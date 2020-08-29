AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين في قضية أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير لـ 28 سبتمبر

السبت 29/أغسطس/2020 - 01:24 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد مهدي
قررت الدائرة 5 إرهاب، المتعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين فى قضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير"، لجلسة 28 سبتمبر.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة.

وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التى وقعت بمحيط نقابة الصحفيين فى الذكرى الثالثة لثورة يناير، مما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ووفاة 6 آخرين، وأسندت النيابة للمتهمين وأخرين -سبق الحكم عليهم_ عددًا من الاتهامات من بينها: القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على خلاف القانون.

وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل،في 26 فبراير العام الماضي بالحبس سنة مع الشغل لـ15 متهما حضوريا، والسجن 10 سنوات لـ212 متهما بقضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير"، والتى شهدت وقوع أحداث عنف نتج عنها مقتل سيد وزة، عضو حركة 6 إبريل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في قضية أحداث وسط البلد

اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير

ترشيحاتنا

موعد مباراة ليفربول ضد آرسنال في كأس الدرع الخيرية والقناة الناقلة

أب إيراني يقطع رأس ابنته وعقوبته المخففة تثير جدلا.. تفاصيل

الأهلي يدافع عن لقبه أمام الزمالك فى نصف نهائى كأس مصر للكرة الطائرة

أستغفر الله العظيم.. السيسي للقنوات المسيئة: "بقى إحنا بنهد جوامع ربنا"

مدرب تونسي: هدف مروان محسن بالجونة خطأ ثلاثى والـ var بدون جدوى في الدوريات العربية

كان "سي السيد" ولم يقم بأى شيء في المنزل.. 10 تصريحات لجيهان السادات عن حياتها مع الرئيس الراحل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالريال.. سعر غير متوقع لفستان نسرين طافش

بـ بنطلون غريب.. أسما شريف منير تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

كل يوم فستان.. ياسمين صبري تستعرض أناقتها في اليونان