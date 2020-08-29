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الرئيس السيسي: الدولة لن تسمح ولا تتهاون أمام التعديات ومخالفات البناء ..فيديو

السبت 29/أغسطس/2020 - 02:25 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر لديها القدرة على النظر إلى التطورات خلال الـ 10 سنوات الماضية، مضيفا أننا جادون في حلمنا لبلدنا، ولدينا منظومة تستطيع متابعة العمل ومنع التجاوزات والمخالفات المتعلقة بالبناء.

وأضاف «السيسي» أثناء افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، أن الدولة لن تسمح أبدا ولا تتهاون مع هذه الظاهرة التي تتسم بالعبث والفوضى وتهدم كل المشروعات التنمية للدولة.

وانفعل الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الهواء بسبب المخالفات والتعديات التي تحدث رغم توجهات الدولة وإنذارتها المتكررة للمخالفين، معقبًا "انا مش عارف اعمل ايه انا تعبت".

وتابع الرئيس السيسي، إذا استدعى الأمر هنزل القوات المسلحة كلها بمعداتها لهدم كل المخالفات في كل قرى مصر، مضيفا أن إذا لم تتخذ الإجراءات الصارمة فهناك معدات تكفي لإبادة كل المخالفات الموجودة فى القرى.

وأضاف السيسي منفعلا: "لو البلد ممشيتش مظبوط يببقى اسيب مكانى وامشى من هنا"، مضيفًا "اي حد تاني يجي بقى يضيعها او يخربها زي ما انتوا عايزين كده".

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