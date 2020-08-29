ثروة صاحب شركة تيسلا تتجاوز 100 مليار دولار

كشفت قائمة فوربس عن صافي قيمة ثروة المستثمر إيلون ماسك والتي تجاوزت الـ100 مليار دولار، حيث قفزت أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية تيسلا التي يملكها لأكثر من 5 أمثال قيمتها هذا العام.













وأكدت فوربس أن جزءا كبيرا من ثورة ماسك يأتي من حصته في تسلا التي تبلغ نسبتها 21%، كما ارتفعت أسهم تيسلا، التي طرحت للتناول العام بسعر 17 دولارا للسهم في عام 2010، بنسبة 3.5% في التعاملات الصباحية.













وأصبحت الشركة أعلى شركات صناعة السيارات في العالم قيمة من حيث رأس المال السوقي في الأول من يوليو، عندما تجاوزت شركة تويوتا موتور التي كانت في المقدمة.





كما أن ماسك الآن هو جزء من نادي نخبة يضم أربعة آخرين فقط، ويتكون صافي قيمة ثروة كل منهم من 12 رقما، وتبلغ ثروته حوالي 100 مليار دولار، وهي تعادل بالكاد نحو نصف صافي قيمة ثروة أغنى رجل في العالم جيف بيزوس، الرئيس التفيذي لشركة أمازون.