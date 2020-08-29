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رياضة

في عيد ميلاده الـ 47.. توماس توخيل صاحب المجد المنقوص

السبت 29/أغسطس/2020 - 05:18 م
توماس توخيل
توماس توخيل
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محمد السعيد
استطاع الألماني توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان أن يتواجد ضمن قائمة أفضل مدربي العالم، خلال المواسم القليلة الماضية.

ويحتفل توماس توخيل بعيد ميلاده الـ 47، حيث ولد في 29 أغسطس عام 1973.

لم يكن توماس توخيل لاعبا معروفا حيث لعب في أندية شتوتجارت في الفترة من  1992 حتى 1994  وفريق أولم من 1994 حتى 1998.

بدأ توخيل مسيرته التدريبية عبر فريق أوجسبورج الذي دربه موسم 207 - 2008، ثم درب ماينز في الفترة من 2009 حتى  2014، لينتقل بعدها إلى بوروسيا دورتموند موسم 2018 ليدربه موسمين، وأخيرا تولى تدريب باريس سان جيرمان عقب رحيله إلى أسود الفيستيفال.

ظهر بصمة توماس توخيل مع باريس سان جيرمان خلال الموسم المنقضي 2019 - 2020، حيث قاد باريس سان جيرمان لتحقيق الثلاثية المحلية " الدوري - الكأس - كأس الرابطة"، كما قاد باريس سان جيرمان للتأهل بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

لكن إنجاز توخيل مع باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا كان منقوصا، لأن الفريق لم يتوج باللقب في النهاية، حيث خسر أمام بايرن ميونخ بهدف نظيف، في المباراة النهائية.
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