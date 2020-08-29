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رياضة

إبراهيم سعيد يشارك متابعيه صورة من الإجازة الصيفية

السبت 29/أغسطس/2020 - 05:25 م
ابراهيم سعيد
ابراهيم سعيد
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محمد بدران

شارك نجم منتخب مصر الوطني السابق ابراهيم سعيد متابعيه صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع  تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر إبراهيم سعيد في البحر أثناء قضاء إجازته الصيفية نالت إعجاب متابعيها.

شن إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك الاسبق، هجوما على والد مروان محسن مهاجم القلعة الحمراء، بعد الهجوم الحاد الذي وجهه والد اللاعب بعد الخسارة من الزمالك.

وكان والد مروان محسن قال: "أنا خايف يحصل حاجة لمروان، ومن سيتحمل المسؤولية وقتها؟ هل رضا عبد العال الذي يتحدث عن مروان أم إبراهيم سعيد اللي باع الأهلي".

ليرد إبراهيم سعيد قائلًا: "انا مليش، في أجواء السبعينيات ده، دي كورة، ابنك أقل من الأهلي، ومستواه لا يصلح للأهلي، ومش هعمل حساب لفرق السن مع احترامي لك إنك زي والدي".

وكان مروان محسن قد تلقى العديد من الانتقادات من جانب جماهير ونجوم الأهلي - حاليين وسابقين -  بسبب عدم ظهوره بالشكل المطلوب أمام الزمالك في مباراة القمة 120 التي خسرها فريقه بنتيجة 1- 3، ضمن مباريات الأسبوع 21 من الدوري المصري.


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