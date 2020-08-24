بعد الخسارة من الزمالك.. مشاكل داخل غرف ملابس الأهلي.. فيديو

أكد هاني العقبي، نجم الأهلي السابق، أن خسارة الفريق الأحمر أمام الزمالك، كانت طبيعية بسبب الأحداث التى جرت قبل مباراة القمة.





وقال العقبي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "لا يوجد تركيز بين لاعبي الأهلي قبل لقاء القمة، وهناك مشاكل داخل غرف ملابس القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية، إلى جانب عدم تركيز فايلر مع الفريق على الإطلاق".

وأضاف: "تشكيل الأهلي كان سييء للغاية وفايلر لم ينجح قراءة المباراة، كما أنه فشل فى تصريحاته بأن الخسارة طبيعية، بالطبع هذه الهزيمة ليست طبيعية لأنه المارد الأحمر".



