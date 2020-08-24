أحمد بلال: مصطفى محمد لم يظهر بالمستوى المطلوب في القمة .. ومروان يجب أن يغادر الأهلي

أكد أحمد بلال مهاجم الأهلي سابقًا أن مصطفى محمد لاعب الزمالك قدم مباراة ضعيفة للغاية، رغم احرازه هدف رائع في شباك الشناوي.

وقال بلال في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون تايم سبورتس": "باتريس كارتيرون ركز في المباراة، ورينيه فايلر لم يحضر أمام الزمالك".





وأضاف: "فايلر أخفق في التشكيل، وطريقة اللعب كانت غير واضحة، وتبديلاته غير مقنعة بالنسبة لي".





وواصل: "تحدثت عن رأيي في مروان محسن منذ فترة، يجب أن يخرج من الأهلي لكي يستعيد ثقته مرة أخرى، ويجب أن يكون هناك تجديد دماء في الفريق".