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أخبار العالم

وصول وزير الداخلية الليبي الموقوف فتحي باشاغا إلى طرابلس قادما من تركيا

السبت 29/أغسطس/2020 - 05:40 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
وصل وزير الداخلية الليبي الموقوف مؤقتا في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، اليوم السبت، إلى طرابلس قادما من تركيا، بحسب ما ذكرت قناة العربية.

وكانت وسائل إعلام ليبية قد أشارت إلى أن "باشاغا" غادر إسطنبول على متن طائرة خاصة متجهًا إلى مطار معيتيقة.

وأصدر المجلس الرئاسي الليبي لحكومة الوفاق، امس الجمعة، قرارا بوقف باشاغا عن العمل وإحالته للتحقيق بسبب الانتهاكات التي ارتكبها بحق المتظاهرين في العاصمة طرابلس.

كما قرر تكليف وكيل وزارة الداخلية، العميد خالد أحمد التيجاني مازن، بتسيير مهام الوزارة، وله ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات السيادية والإدارية الموكلة للوزير.

ونص القرار الذي حمل رقم "562" لسنة 2020  على "أن يتم التحقيق مع وزير الداخلية المفوض بشأن التصاريح والأذونات، وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين، والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات، والأحداث الناجمة عنها، التي شهدتها مدينة طرابلس وبعض المدن الأخرى خلال أيام الأسبوع الماضي، والتحقيق في أي تجاوزات ارتكبت في حق المتظاهرين".
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