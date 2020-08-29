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محافظات

محافظة السويس: تحويل جانبي طريق القاهرة لمسطحات خضراء وحدائق مفتوحة

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:41 م
جولة نائب محافظ السويس
جولة نائب محافظ السويس
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حسن غنيمة
قام الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس بجولة تفقدية لمنطقة الشاليهات والكورنيش الجديد بحي السويس وطريق الخدمة بحي عتاقة.

وأكد نائب المحافظ ان المحافظة تولي اهتماما شديدا لرفع كفاءة صرف الأمطار بجميع الطرق الجديدة التي يتم تنفيذها، مشيرا إلي ان المحافظ شدد علي مراجعة بالوعات الأمطار علي مستوي الطرق القديمة بجميع الاحياء ومنها شارع الجيش الذي يربط احياء السويس.

وتفقد نائب المحافظ منطقة الشاليهات لمتابعة أعمال تطوير وصيانة الكورنيش في المسافة من المدرسة البحرية حتي بداية كورنيش السويس الجديد والذي انهار أثر الموجة الشديدة للرياح والامطار التي اجتاحت البلاد العام  هذا العام كذلك تفقد إنشاء الحديقة الشاطئية علي الكورنيش الجديد.

واكد نائب محافظ السويس، أن المحافظة بدأت تحويل جزء كبير من جانبي طريق الخدمة الموازي لطريق السويس القاهرة، لمسطحات خضراء وحدائق مفتوحة علي مساحة ١٣٩ الف متر مربع على غرار ما تم تنفيذه بمدينة السلام ١ بحي فيصل.

رافق نائب المحافظ في الجولة المهندس عبد الصمد احمد مدير عام الإسكان وامل ابراهيم رئيس حي السويس ووليد شوقي رئيس حي عتاقة والعميد احمد يوسف مدير عام مشروع الشاليهات وعادل خشانة مدير جهاز التجميل ومنير كامل ومحمد حسن مديرا جهاز النظافة ورضا عبود نائب مدير جهاز التجميل والحدائق  وعزت الحنبوشي مساعد رئيس حي السويس والإدارات الهندسية بالحي وإدارة المرور والشعبة الهندسية  وقيادات مديرية الاسكان والشركات المنفذة .
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