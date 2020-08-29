محافظة السويس: تحويل جانبي طريق القاهرة لمسطحات خضراء وحدائق مفتوحة

قام الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس بجولة تفقدية لمنطقة الشاليهات والكورنيش الجديد بحي السويس وطريق الخدمة بحي عتاقة.





وأكد نائب المحافظ ان المحافظة تولي اهتماما شديدا لرفع كفاءة صرف الأمطار بجميع الطرق الجديدة التي يتم تنفيذها، مشيرا إلي ان المحافظ شدد علي مراجعة بالوعات الأمطار علي مستوي الطرق القديمة بجميع الاحياء ومنها شارع الجيش الذي يربط احياء السويس.







وتفقد نائب المحافظ منطقة الشاليهات لمتابعة أعمال تطوير وصيانة الكورنيش في المسافة من المدرسة البحرية حتي بداية كورنيش السويس الجديد والذي انهار أثر الموجة الشديدة للرياح والامطار التي اجتاحت البلاد العام هذا العام كذلك تفقد إنشاء الحديقة الشاطئية علي الكورنيش الجديد.







واكد نائب محافظ السويس، أن المحافظة بدأت تحويل جزء كبير من جانبي طريق الخدمة الموازي لطريق السويس القاهرة، لمسطحات خضراء وحدائق مفتوحة علي مساحة ١٣٩ الف متر مربع على غرار ما تم تنفيذه بمدينة السلام ١ بحي فيصل.



