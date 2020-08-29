الحبيب علي الجفري: المحب الصادق لـ عاشوراء يعيش بين الحزن والفرح

، و"الفرح" بثباتهم على الحق ونيلهم كرامة الشهادة في سبيل الله وارتفاع مقاماتهم، والفرح" بنجاة سيدنا موسى عليه السلام ومَن معه مِن فرعون وجنوده، ويبقى في سويداء القلب ألمٌ عميق لا يُقارن به إلا بَرْد الرضا بتدبير الحكيم العليم سبحانه وتعالى. قال الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي رئيس مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات، إن للمحب الصادق مع عاشوراء شؤون وشجون، فهو بين "الحزن" على مُصاب سيدنا الحسين وآل البيت عليهم السلام





وأضاف الجفري عبر صفحته على الفيسبوك، أن حزن المحبين في عاشوراء على فاجعة الحسين ومن معه حرقة دفينة في القلب يعجز وابل الأعين عن إطفائها، ولا تدنّس قدسيته صرخات الثأر ودعوات الفتنة.





وأوضح أن فرح المحبين بنصر موسى والحسين فهم عميق لحقيقة ارتباط مفهوم النصر باليقين والثبات والوفاء ،لا تُدنّسه مكايدة ولا كراهية، ولا يعتريه استخفاف بوجد المحزون.





واستطرد: من "فَرِحَ" في عاشوراء بنصر سيدنا موسى الكليم عليه السلام دون تطاول فهو على "حق"، ومن "حزن" فيه على مُصاب سيدنا الحسين وآل البيت عليهم السلام دون غلو فهو على "حب"و"الحق" و "الحب" هنا لا يختصمان.





وقال مجمع البحوث الإسلامية، إن عاشوراء هو اليوم العاشر من الـ محـرم، وصيـامـه سنة لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أمر رسول الله ﷺ بصـوم عاشـوراء: يوم العـاشـر " رواه البخاري، وورد في فضل صيامه عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رجلًا سئل النبيﷺ عن صيام عاشوراء فقال: (أحتسب على الله أن يكفـر السنـة التي قـبلـه) رواه مسلم، كـمـا يـسـتحـب صـيـام يـوم تـاسـوعـاء لقوله صلى الله عليه وسلم:" لئن بقيتُ إلى قابلٍ لأصومنَّ اليومَ التاسعَ".





وأضاف مجمع البحوث عبر فيسبوك: لما كان صوم عاشوراء مستحب يثاب فاعله ولايعاقب تاركه فمن شرع في صيام عاشوراء ثم أفطـر عامـدًا فلا شئ عليه عند جمهور الفقهاء لقول النبي ﷺ الصائم المتطوع أمير نفسـه.



