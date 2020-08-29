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عالم للرئيس السيسي: نحن أبناء المؤسسة الأزهرية خلفك في معركة التنمية

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:35 م
صدى البلد
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أسامة علي
حذر الشيخ إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف، المواطنين، من التقرب إلى الله ببناء مساجد على أراض ملك للدولة.

وأضاف رضا خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز" تقديم الإعلامية ريهام السهلى، كلما زادت حملات الجماعات الإرهابية على الدولة، استبشر خيرا بأن القيادة فى مصر على الحق المبين، مؤكدا أن الجماعات الأرهابية باعت الدين بالدنيا.

وتابع رضا :"وقت ما اشوف شخص تابع للجماعة الإرهابية بيقول أنا هقف مع تركيا لو قامت حرب بينها وبين مصر، اعلم انه قال ذلك لأنه تربى وتغذى على الحرام.

وواصل:" مشيت على محور المحمودية شوفت مساجد لم أر لها مثيلا فى حياتى".

وتابع:، توجيه الرئيس اليوم حديثه للمواطنين "انتوا معايا ولا مش معايا"؟ ذكرنى بما فعله الرسول - صلى الله عليه وسلم -، عندما استشعر المنافقون والمرجفون خطر التنمية التى يقيمها الرسول فى المدينة، فما كان من الرسول إلا قال لأهل المدينة" اشيروا عليا أيها الناس".

واضاف:"نحن ابناء المؤسسة الأزهرية تقول للرئيس السيسى نحن خلفك فى معركة التنمية" 
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