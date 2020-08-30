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مرأة

ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك.. نصيحة الأبراج لمواليد 30 أغسطس

الأحد 30/أغسطس/2020 - 06:01 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

.كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية


تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد  شخصية اليوم في علم الأرقام..


شخصية اليوم في علم الأرقام..


إذا كنت مولودا في يوم 30 أغسطس فإن ذلك يعني أنك طموح وذكي، أنت أيضا محب للحياة، وتبحث عن الطريقة الصحيحة للقيام بأي شيء.. قد تكون متعدد المواهب لكن ذلك قد يجعلك مبعثرا.. لذا عليك أن تنظم جهودك وترتب أولوياتك!

نصيحة:

هذا العام تشعر في أحيان كثيرة بثقل المسئولية، وقد تجد صعوبة في تحديد أولوياتك مما يجعلك معرضا للحيرة والتردد. حافظ على اتزانك النفسي وتماسكك لتتمكن من اتخاذ قرارات سليمة.

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