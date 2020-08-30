أردوغان يعلن الحرب.. تركيا تعلن إجراء مناورات بشرق المتوسط

أعلنت تركيا اليوم الأحد، قرارها بإجراء مناورات عسكية بشرق البحر المتوسط لمدة أسبوعين، وسط تصاعد التوترات مع قبرص واليونان، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".





كانت الرئاسة التركية وجهت تهديدات للاتحاد الأوروبي واليونان عقب اعتزام الاتحاد الأوروبي توقيع عقوبات على أنقرة بسبب أنشطتها غير المشروعة للتنقيب عن النفط والغاز شرق البحر المتوسط.





وقال فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي إن "الاتحاد الأوروبي يدعو للحوار من جهة، ويسعى لمخططات أخرى من جهة ثانية، فيما يخص الأنشطة التي نجريها في شرقي المتوسط"، حسبما نقلت عنه وكالة "الأناضول".





وزعم المسؤول التركي أن ذلك دليلا على عدم صدق الاتحاد الأوروبي، مضيفا: "نحن نعلم لغة السلام والدبلوماسية جيدا، لكن عندما يتعلق الأمر بحماية حقوق ومصالح تركيا لا نتردد في فعل ما يلزم".





وتابع أقطاي: "بخصوص رغبة اليونان توسيع مياهها الإقليمية إلى 12 ميلًا.. هل تنتظرون منا قبول هذا؟ إن لم يكن ذلك سببا للحرب، فماذا سيكون؟".



