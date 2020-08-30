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فن

صباحية مباركة .. علي ربيع يشكر أشرف زكي على حضور مسرحيته

الأحد 30/أغسطس/2020 - 07:18 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر علي ربيع صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر علي ربيع في الصورة برفقة الفنان القدير اشرف عبد الباقي وسليمان عيد والفنان اشرف زكي وزميله في مسرح مصر اوس اوس.

وعلق علي ربيع قائلا: نورنا وشرفنا حضورك #مسرحية صباحية مباركه اليوم الاستاذ الفنان أشرف زكي مبسوطين قوي ان المسرحية عجبتك.



"صباحية مباركة يا عريس" عرضت بداية الشهر الحالي، ويتم عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على مسرح جراند نايل تاور بجاردن سيتي. 


مسرحية "صباحية مباركة يا عريس"، بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وعلي المصري، ومصطفى ناجي.


المسرحية من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، وإخراج أشرف عبد الباقي.
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