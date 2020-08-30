AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري السعودي.. صراع البقاء يشعل مواجهة الفتح واتحاد جدة

الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:24 ص
فريق اتحاد جدة
فريق اتحاد جدة
Advertisements
محمد السعيد
يحل فريق اتحاد جدة ضيفا على نظيره الفتح اليوم، الأحد، في تمام السادسة إلا ثلث مساءً، ضمن منافسات الجولة الـ 28، من مسابقة الدوري السعودي.


ويسعى الاتحاد بقيادة نجمه فهد المولد لإنقاذ موسمه الكارثي بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للابتعاد عن شبح الهبوط.


في المقابل يطمح الفتح في انتزاع الثلاث نقاط من النمور، لتعزيز فرصه في البقاء من مسابقة الدوري الموسم المقبل.


يذكر أن فريق الهلال حسم لقب الدوري السعودي رسميا لصالحه، بعد اكتساح الحزم بنتيجة 4 - 1 أمس، السبت.


ويحتل الاتحاد المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الفتح صاحب المركز الـ 12.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

آرسنال يسعى لتجاوز أحزانه على حساب ساوثهامبتون بـ الدوري الإنجليزي

صراع القاع يشعل مواجهة واتفورد وساوثهامبتون بـ الدوري الإنجليزي

الدوري السعودي.. الاتحاد يسعى لمصالحة جماهيره على حساب الاتفاق

الدوري السعودي.. الشباب يسعى لمواصلة صحوته أمام الفيحاء

الدوري السعودي.. الأهلي يسعى لمواصلة انتصاراته أمام الفيصلي

صراع الهبوط يشعل مواجهة طنطا وحرس الحدود بـ الدوري

ترشيحاتنا

فكري صالح لـ صدى البلد: تصعيد مصطفى شوبير ليس مجاملة.. ويوجد حراس خارج الأهلي والزمالك يستحقون فرصة مع المنتخب

إلغاء الرحلات والحفلات فى المدارس.. انطلاق العام الدراسي الجديد بالإمارات

حبسها في القفص| فتاة تدخل في معركة مرعبة مع أسد مفترس.. فيديو

انشقاق وانهيار الإخوان .. نتائج إلقاء القبض على محمود عزت.. فيديو

فكري صالح يكشف لـ صدى البلد عن حارس المرمى الأجدر لخلافة الحضري في منتخب مصر

الحكومة تقترض 44.5 مليار جنيه للسيطرة على عجز الموازنة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 مزايا صحية.. فوائد الزنجبيل على الريق

بعد سيارتها الرولز رويس rolls royce .. الفرق بين سيارة ياسمين صبري ومحمد رمضان

الراحل شادويك بوسمان تزوج سرا من هذه الفتاة.. اعرف الحكاية