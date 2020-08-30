الدوري السعودي.. صراع البقاء يشعل مواجهة الفتح واتحاد جدة

يحل فريق اتحاد جدة ضيفا على نظيره الفتح اليوم، الأحد، في تمام السادسة إلا ثلث مساءً، ضمن منافسات الجولة الـ 28، من مسابقة الدوري السعودي.









ويسعى الاتحاد بقيادة نجمه فهد المولد لإنقاذ موسمه الكارثي بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للابتعاد عن شبح الهبوط.









في المقابل يطمح الفتح في انتزاع الثلاث نقاط من النمور، لتعزيز فرصه في البقاء من مسابقة الدوري الموسم المقبل.









يذكر أن فريق الهلال حسم لقب الدوري السعودي رسميا لصالحه، بعد اكتساح الحزم بنتيجة 4 - 1 أمس، السبت.









ويحتل الاتحاد المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الفتح صاحب المركز الـ 12.