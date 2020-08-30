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أخبار البلد

مطار القاهرة يستقبل 12 ألف راكب قادمين من الخارج اليوم

الأحد 30/أغسطس/2020 - 12:24 م
المسافرين
المسافرين
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نورهان خفاجي
يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الأحد، 78 رحلة جوية قادمة من عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 12 آلاف راكبا، وسط اتخاذ الإجراءات والضوابط الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات السفر والوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة رحلات دولية من والي عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية و عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

وتبدأ المطارات المصرية، اعتبارا من أول سبتمبر القادم، تطبيق قرار مجلس الوزراء، بحظر دخول جميع القادمين من الخارج إلى البلاد دون تحليل PCR، بما فيهم حاملي الجنسية المصرية وخاطبت سلطة الطيران المدني المصري جميع شركات الطيران العاملة بالمطار بقرار الحكومة، وذلك حتى إصدار تعليمات أخرى. 

وقالت سلطة الطيران المدني المصري، إنه وفقًا للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان، فإن الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات سواء المصريين أو الأجانب  معفيين من تقديم شهادة تحليل  PCR عند الوصول إلى المطارات المصرية.
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