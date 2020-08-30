وزير الأوقاف: لا يجوز بناء المساجد على أرض مغتصبة

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه لا يجوز بناء دور العبادة مطلقًا أو غيرها على أرض مغتصبة، كما لا يجوز بناؤها على ملك عام غير مخصص لبنائها، ولا ملك خاص بالمخالفة للقانون.





وأشاد وزير الأوقاف بجهود الدولة في تنظيم عملية البناء بصفة عامة وتنظيم بناء دور العبادة بصفة خاصة، كما أشاد بجهودها في عمارة بيوت الله (عز وجل) وبناء ما تبنيه منها على المستوى الذي يليق بقدسية المسجد وتوفير الجو الروحي للتعبد، على شاكلة ما تم في مسجد (الفتاح العليم) بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وما تم في مسجد (الصحابة) بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وما تم في مسجد الشهيد الفريق/ عبد المنعم رياض الذي افتتحه الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حفظه الله، بحضور كل من الدكتور/ علي عبد العال رئيس مجلس النواب ، والدكتور المهندس/ مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول/ محمد زكي وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة ، واللواء/ محمود توفيق وزير الداخلية ، وكان لي شرف حضور افتتاح هذا الصرح العظيم الذي يعد أنموذجًا عظيمًا ورائعًا لما يجب أن تكون عليه عمارة بيوت الله (عز وجل) .





وليس هذا فحسب ، بل ستجد هذا الرقي المعماري في كل المساجد التي أنشأتها الدولة المصرية في المجتمعات العمرانية الجديدة أو تلك التي أنشأتها بديلًا للزوايا أو المساجد التي كانت قد بنيت بالمخالفة في عرض الطريق ، أو على حرم بعض المصارف أو الترع ، أو حرم السكة الحديد ونحوها .



