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أخبار العالم

وزارة العدل الألمانية تتلقى طلبا روسيا للمساعدة القانونية في قضية نافالني

الأحد 30/أغسطس/2020 - 01:20 م
نافنلي معارض بوتين
نافنلي معارض بوتين
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على صالح
ذكرت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الأحد، أن وزارة العدل الألمانية تلقت طلبًا من روسيا للحصول على مساعدة قانونية في قضية المدون المعارض أليكسي نافالني.

وقال متحدث باسم وزارة العدل الألمانية لصحيفة "فيلت اوم سونتاج" إن الطلب ورد يوم الخميس، والوزارة تبحث في الأمر.

وقال مكتب المدعي العام الروسي الأسبوع الجاري، إنه طلب من ألمانيا مشاركة النتائج السريرية والتشخيصات الأولية التي أجراها أطباء ألمان يعالجون المريض البالغ من العمر 44 عامًا في مستشفى شاريتيه في برلين.


وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم الثلاثاء، إلى أنه لا يوجد سبب لإجراء تحقيق في مرض نافالني المفاجئ؛ بسبب عدم الوضوح بشأن سبب حالته.

ومرض "نافالني" على متن طائرة متجهة إلى موسكو الأسبوع الماضي، بعد هبوط اضطراري نقله إلى مستشفى في مدينة أومسك الروسية. 

ولم يعثر الأطباء هناك بعد ذلك على آثار سموم في عيناته، وقالوا إن التدهور كان ناتجًا عن انخفاض مفاجئ في الجلوكوز في دمه بسبب اختلال التوازن الأيضي.

وبعد طلب من زوجته يوليا، تم نقل نافالني إلى ألمانيا، حيث قال الأطباء إن الفحوصات كشفت عن مادة من مجموعة مثبطات الكولينستيراز في دمه - وهو ما نفاه المسعفون الروس، مستشهدين بنتائج تحاليله.
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