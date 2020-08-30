وزارة العدل الألمانية تتلقى طلبا روسيا للمساعدة القانونية في قضية نافالني

ذكرت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الأحد، أن وزارة العدل الألمانية تلقت طلبًا من روسيا للحصول على مساعدة قانونية في قضية المدون المعارض أليكسي نافالني.





وقال متحدث باسم وزارة العدل الألمانية لصحيفة "فيلت اوم سونتاج" إن الطلب ورد يوم الخميس، والوزارة تبحث في الأمر.





وقال مكتب المدعي العام الروسي الأسبوع الجاري، إنه طلب من ألمانيا مشاركة النتائج السريرية والتشخيصات الأولية التي أجراها أطباء ألمان يعالجون المريض البالغ من العمر 44 عامًا في مستشفى شاريتيه في برلين.





اقرأ ايضا

بمادة كيميائية مجهولة .. شاهد على الطائرة يكشف كواليس واقعة تسمم أشرس معارض لـ بوتين



