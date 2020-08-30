تعليم القاهرة: لم نتلق شكاوى من لجان الدور الثاني للثانوية العامة اليوم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن غرفة عملياتها لم تتلق اليوم أي شكاوى من لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020.
وقالت محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه قد انتظمت الامتحانات اليوم في لجان الدور الثاني للثانوية العامة، البالغ عددها (٤٢) لجنة بالإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة، إلى جانب (١) لجنة بمستشفى .٥٧٣٥٧
وانعقدت غرفة العمليات بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والإدارات التعليمية بقيادة محمد عطية وكيل أول الوزارة_ مدير المديرية منذ فجر اليوم.
ويؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة الرياضيات اليوم، الأحد الموافق 30 أغسطس 2020، امتحان الدور الثاني في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا).
ومن المقرر أن يستمر زمن الامتحان لمدة ساعتين فقط، حيث يبدأ زمن الامتحان من العاشرة صباحا ويستمر حتى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.
كما يؤدي اليوم أيضا طلاب الثانوية العامة (المكفوفون) الامتحان في مادة الجغرافيا (ورقة ثانية)، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا اختبار مقاييس المفاهيم (الفيزياء) لشعبتي العلوم والرياضيات.
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وقال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن أجواء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة تسير بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات حتى الآن.
وأوضح حجازي أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تقوم قبل بدء كل امتحان بالاطمئنان على وصول كراسات الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.
ووصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني إلى (110900) طالب/طالبة، وعدد لجان السير إلى (351) لجنة على مستوى الجمهورية، كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) وطلاب الثانوية العامة المكفوفين امتحان الدور الثاني.