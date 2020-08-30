تعليم القاهرة: لم نتلق شكاوى من لجان الدور الثاني للثانوية العامة اليوم

عددها (٤٢) لجنة بالإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة، إلى جانب (١) لجنة

وقالت محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه قد انتظمت الامتحانات اليوم في لجان الدور الثاني للثانوية العامة، البالغ

وقالت محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه قد انتظمت الامتحانات اليوم في لجان الدور الثاني للثانوية العامة، البالغ عددها (٤٢) لجنة بالإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة، إلى جانب (١) لجنة بمستشفى .٥٧٣٥٧

وانعقدت غرفة العمليات بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والإدارات التعليمية بقيادة محمد عطية وكيل أول الوزارة_ مدير المديرية منذ فجر اليوم.

و يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة الرياضيات اليوم، الأحد الموافق 30 أغسطس 2020، امتحان الدور الثاني في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا).





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ومن المقرر أن يستمر زمن الامتحان لمدة ساعتين فقط، حيث يبدأ زمن الامتحان من العاشرة صباحا ويستمر حتى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.





كما يؤدي اليوم أيضا طلاب الثانوية العامة (المكفوفون) الامتحان في مادة الجغرافيا (ورقة ثانية)، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا اختبار مقاييس المفاهيم (الفيزياء) لشعبتي العلوم والرياضيات.





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