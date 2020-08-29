AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

لطلاب تنسيق 2020 .. الأوراق المطلوبة للالتحاق بكلية التجارة جامعة القاهرة

السبت 29/أغسطس/2020 - 01:05 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
Advertisements
احمد علام
انتهى طلاب الثانوية العامة من تسجيل رغباتهم خلال المرحلة الأولى من التنسيق، التي بدأت السبت 22 أغسطس 2020 وانتهت الأربعاء 26 أغسطس 2020 .

اقرأ أيضا :
 
ومن المتوقع أن تعلن نتائج المرحلة الأولى من التنسيق خلال الأيام المقبلة، ليستعد الطلاب لتجهيز الأوراق الخاصة للتسجيل بالكلية التي أتيحت لهم. 

وتعد  كلية التجارة من أهم الكليات التي تنظر لها أعين  طلاب  الثانوية العامة أثناء تسجيل رغباتهم باعتبارها الكلية الوحيده التي تقبل طلاب الشعبتين ( الأدبي - العلمي )، بالإضافة إلى أنها من الكليات التي تقبل نظام الانتظام والانتساب.

وفيما يلي ينشر موقع "صدى البلد" في هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن الأوراق المطلوبة للإلتحاق بكلية التجارة جامعة القاهرة : 

اقرأ أيضا :

أهم الأوراق المطلوبة أثناء الإلتحاق بكلية التجارة جامعة القاهرة 

- أصل شهادة الثانوية العامة + صورة منها
- أستخراج ٢ شهادة ميلاد إلكتروني ( جديدة فيها ٣ أرقام )
- ١٠ صور شخصية ٤×٦
- صورة من البطاقة الشخصية للطالب
- صور من البطاقة الشخصية لولي الأمر
- استمارة ٢ جند + أستمارة ٦ جند ( للذكور فقط )
- بعد ظهور نتيجة التنسيق يتم إحضار صورة من بطاقة الترشيح
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لطلاب تنسيق 2020 .. تعرف على مصروفات كليات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

ترشيحاتنا

محمد صلاح: اتهموني بالجنون.. وشعرنا بالذعر في ليفربول بسبب كورونا

تشكيل ليفربول وآرسنال المتوقع قبل موقعة كأس الدرع الإنجليزية

رسميا.. هيونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد في مصر.. صور

لازم تكونوا عارفين الحكاية.. السيسي: مفيش حد بيتكلم بالطريقة دي مع المواطنين

السيسي لأصحاب مصانع بها تجمعات أتربة: أنتوا بتكسبوا كويس فمينفعش الشكل كدا

شريف إسماعيل: قائمة بالمساحات الكبيرة للبدء فى تقنينها.. والإزالة لمن يرفض سداد حق الدولة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ بنطلون غريب.. أسما شريف منير تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

كل يوم فستان.. ياسمين صبري تستعرض أناقتها في اليونان

من الأعلى.. لقطات حية لـ مشروع توسعات الطريق الدائري بالمنيب