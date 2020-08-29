لطلاب تنسيق 2020 .. الأوراق المطلوبة للالتحاق بكلية التجارة جامعة القاهرة

انتهى طلاب الثانوية العامة من تسجيل رغباتهم خلال المرحلة الأولى من التنسيق، التي بدأت السبت 22 أغسطس 2020 وانتهت الأربعاء 26 أغسطس 2020 .
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ومن المتوقع أن تعلن نتائج المرحلة الأولى من التنسيق خلال الأيام المقبلة، ليستعد الطلاب لتجهيز الأوراق الخاصة للتسجيل بالكلية التي أتيحت لهم.
وتعد كلية التجارة من أهم الكليات التي تنظر لها أعين طلاب الثانوية العامة أثناء تسجيل رغباتهم باعتبارها الكلية الوحيده التي تقبل طلاب الشعبتين ( الأدبي - العلمي )، بالإضافة إلى أنها من الكليات التي تقبل نظام الانتظام والانتساب.
وفيما يلي ينشر موقع "صدى البلد" في هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن الأوراق المطلوبة للإلتحاق بكلية التجارة جامعة القاهرة :
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أهم الأوراق المطلوبة أثناء الإلتحاق بكلية التجارة جامعة القاهرة
- أصل شهادة الثانوية العامة + صورة منها
- أستخراج ٢ شهادة ميلاد إلكتروني ( جديدة فيها ٣ أرقام )
- ١٠ صور شخصية ٤×٦
- صورة من البطاقة الشخصية للطالب
- صور من البطاقة الشخصية لولي الأمر
- استمارة ٢ جند + أستمارة ٦ جند ( للذكور فقط )
- بعد ظهور نتيجة التنسيق يتم إحضار صورة من بطاقة الترشيح