لطلاب تنسيق 2020 .. الأوراق المطلوبة للالتحاق بكلية التجارة جامعة القاهرة

انتهى طلاب الثانوية العامة من تسجيل رغباتهم خلال المرحلة الأولى من التنسيق، التي بدأت السبت 22 أغسطس 2020 وانتهت الأربعاء 26 أغسطس 2020 .





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ومن المتوقع أن تعلن نتائج المرحلة الأولى من التنسيق خلال الأيام المقبلة، ليستعد الطلاب لتجهيز الأوراق الخاصة للتسجيل بالكلية التي أتيحت لهم.





وتعد كلية التجارة من أهم الكليات التي تنظر لها أعين طلاب الثانوية العامة أثناء تسجيل رغباتهم باعتبارها الكلية الوحيده التي تقبل طلاب الشعبتين ( الأدبي - العلمي )، بالإضافة إلى أنها من الكليات التي تقبل نظام الانتظام والانتساب.





وفيما يلي ينشر موقع "صدى البلد" في هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن الأوراق المطلوبة للإلتحاق بكلية التجارة جامعة القاهرة :





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أهم الأوراق المطلوبة أثناء الإلتحاق بكلية التجارة جامعة القاهرة





- أصل شهادة الثانوية العامة + صورة منها

- أستخراج ٢ شهادة ميلاد إلكتروني ( جديدة فيها ٣ أرقام )

- ١٠ صور شخصية ٤×٦

- صورة من البطاقة الشخصية للطالب

- صور من البطاقة الشخصية لولي الأمر

- استمارة ٢ جند + أستمارة ٦ جند ( للذكور فقط )