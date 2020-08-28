تنسيق الثانوية العامة 2020.. نتيجة المرحلة الأولى عبر هذا الرابط

كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الأولى خلال ثلاثة أيام ومن المرجح اعتماد الوزير لها خلال ساعات، بينما يكون انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق مع أعلن نتيجة الأولى بحيث تعلن الحدود الدنيا لها مع إعلان نتيجة المرحلة الأولى.





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وأضاف: أن دخول إحدى كليات القمة لطلاب الشعبة العلمية في المرحلة الثانية أمر وارد ولكن لا يمكن تحديد ذلك إلا قبل انتهاء المرحلة الأولى للتنسيق والتعرف على رغبات الطلاب.





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ويمكن الاطلاع على نتيجة المرحلة الأولى عبر هذا الرابط









وتشير مؤشرات التنسيق إلى ثبات التنسيق فى كليات طب الأسنان عند 403.0 درجة بنسبة 98.2% والعلاج الطبيعي 400.5 درجة، أى بنسبة 94% والطب البيطري 398.0 درجة مثل العام الماضي، بينما قد تكون الزيادة طفيفة تتراوح بين درجة ونصف الدرجة بناءً على الحدود الدنيا بكليات الطب البشرى والصيادلة.







